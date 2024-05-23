В аэропорту Нижнекамска не знают, когда возобновят полеты

Ограничения на вылет самолетов в аэропорту Нижнекамска еще действуют
Сотрудники аэропорта Бегишево в Нижнекамске не знают, когда возобновятся полеты, которые были ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU.
«Пока не знаем, когда возобновятся полеты», — заявили сотрудники аэропорта. Ранее ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.
До этого один беспилотник был сбит над селом Верхний Услон в Татарстане. Он уничтожен системой ПВО. Спустя время началась массовая эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске.
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