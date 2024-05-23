В аэропорту Нижнекамска не знают, когда возобновят полеты

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет, авиакомпания россия, Боинг 737-900
Ограничения на вылет самолетов в аэропорту Нижнекамска еще действуют Фото:

Сотрудники аэропорта Бегишево в Нижнекамске не знают, когда возобновятся полеты, которые были ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU.

«Пока не знаем, когда возобновятся полеты», — заявили сотрудники аэропорта. Ранее ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников.

До этого один беспилотник был сбит над селом Верхний Услон в Татарстане. Он уничтожен системой ПВО. Спустя время началась массовая эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске.

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Сотрудники аэропорта Бегишево в Нижнекамске не знают, когда возобновятся полеты, которые были ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU. «Пока не знаем, когда возобновятся полеты», — заявили сотрудники аэропорта. Ранее ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников. До этого один беспилотник был сбит над селом Верхний Услон в Татарстане. Он уничтожен системой ПВО. Спустя время началась массовая эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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