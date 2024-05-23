Общество Транспорт В аэропорту Нижнекамска не знают, когда возобновят полеты 23 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 + Ограничения на вылет самолетов в аэропорту Нижнекамска еще действуют Фото: Михаил Будаков © URA.RU Сотрудники аэропорта Бегишево в Нижнекамске не знают, когда возобновятся полеты, которые были ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU. «Пока не знаем, когда возобновятся полеты», — заявили сотрудники аэропорта. Ранее ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников. До этого один беспилотник был сбит над селом Верхний Услон в Татарстане. Он уничтожен системой ПВО. Спустя время началась массовая эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники аэропорта Бегишево в Нижнекамске не знают, когда возобновятся полеты, которые были ограничены из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU. «Пока не знаем, когда возобновятся полеты», — заявили сотрудники аэропорта. Ранее ограничения были введены из-за угрозы атаки беспилотников. До этого один беспилотник был сбит над селом Верхний Услон в Татарстане. Он уничтожен системой ПВО. Спустя время началась массовая эвакуация сотрудников предприятий в Казани и Нижнекамске. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям