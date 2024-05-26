Со свердловскими борцами с коррупцией задержали скандального экс-полицейского

27 мая 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Третий возможный фигурант Сергей Кондрашин ранее был судим Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге вместе с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгением Мальцевым и Игорем Ураловым могли задержать их бывшего коллегу Сергея Кондрашина (работал в городском ОЭБ и ПК). Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В 2017 году Кондрашин был уволен из полиции по отрицательным мотивам и попал под суд. «Кондрашин был задержан вместе с Ураловым и Мальцевым как предполагаемый участник мошеннической схемы», — поделился собеседник. По некоторым данным, силовую операцию проводила ФСБ. В региональном управлении ведомства ситуацию не комментируют — как и в СУ СК. Претензии силовиков к Мальцеву и Уралову появились после ареста их начальника — полковника Андрея Дьякова (обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий). Оперативникам вменяют мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей (официального подтверждения информации нет). Оба сейчас находятся на свободе (вероятно, пошли на сотрудничество со следствием). Кстати, незадолго до этого — в конце апреля — Мальцев участвовал в задержании свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. В январе 2017 года действующего на тот момент сотрудника ОЭБ и ПК по Екатеринбургу Кондрашина обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вторым фигурантом дела был его знакомый — основатель бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев. Криминальные истории, из-за которых к Кондрашину возникли претензии, произошли в декабре 2016-го. Сначала он, как считает следствие, заявил владельцу подпольного казино, что отберет у него игровое оборудование. Кондрашин попросил 1,2 млн рублей, чтобы оставить бизнесмена в покое. Но тот обратился в полицию, и Кондрашина стали вести следователи. Статья по теме Что означает и чем обернется дело ФСБ против свердловских полицейских Позже Кондрашин изъял у другого предпринимателя «товарно-материальные» ценности, обещая вернуть их за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Мальцев при этом был посредником и передавал потерпевшему указания полицейского. В итоге их задержали. В 2018 году суд приговорил Кондрашина к 5,5 годам лишения свободы, а Мальцева — к 2,6 годам колонии. После этого в городском ОЭБ и ПК прошли обыски, которые были связаны с делом Кондрашина. По данным источников URA.RU, через Кондрашина силовики вышли на тогдашнего руководителя отдела Эдуарда Воронина. 3 октября 2018 года он был задержан, ему вменили «крышевание» игорного бизнеса. Спустя два года Верх-Исетский районный суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 350 тысяч рублей. Воронин был одним их ключевых свидетелей по делу генерала Игоря Трифонова — экс-начальника УМВД РФ по Екатеринбургу, которого в августе 2022-го отправили в колонию и который в конце прошлого года погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вместе с оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД Евгением Мальцевым и Игорем Ураловым могли задержать их бывшего коллегу Сергея Кондрашина (работал в городском ОЭБ и ПК). Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. В 2017 году Кондрашин был уволен из полиции по отрицательным мотивам и попал под суд. «Кондрашин был задержан вместе с Ураловым и Мальцевым как предполагаемый участник мошеннической схемы», — поделился собеседник. По некоторым данным, силовую операцию проводила ФСБ. В региональном управлении ведомства ситуацию не комментируют — как и в СУ СК. Претензии силовиков к Мальцеву и Уралову появились после ареста их начальника — полковника Андрея Дьякова (обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий). Оперативникам вменяют мошенничество на сумму до 30 миллионов рублей (официального подтверждения информации нет). Оба сейчас находятся на свободе (вероятно, пошли на сотрудничество со следствием). Кстати, незадолго до этого — в конце апреля — Мальцев участвовал в задержании свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына. В январе 2017 года действующего на тот момент сотрудника ОЭБ и ПК по Екатеринбургу Кондрашина обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Вторым фигурантом дела был его знакомый — основатель бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев. Криминальные истории, из-за которых к Кондрашину возникли претензии, произошли в декабре 2016-го. Сначала он, как считает следствие, заявил владельцу подпольного казино, что отберет у него игровое оборудование. Кондрашин попросил 1,2 млн рублей, чтобы оставить бизнесмена в покое. Но тот обратился в полицию, и Кондрашина стали вести следователи. Позже Кондрашин изъял у другого предпринимателя «товарно-материальные» ценности, обещая вернуть их за вознаграждение в 100 тысяч рублей. Мальцев при этом был посредником и передавал потерпевшему указания полицейского. В итоге их задержали. В 2018 году суд приговорил Кондрашина к 5,5 годам лишения свободы, а Мальцева — к 2,6 годам колонии. После этого в городском ОЭБ и ПК прошли обыски, которые были связаны с делом Кондрашина. По данным источников URA.RU, через Кондрашина силовики вышли на тогдашнего руководителя отдела Эдуарда Воронина. 3 октября 2018 года он был задержан, ему вменили «крышевание» игорного бизнеса. Спустя два года Верх-Исетский районный суд назначил ему пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 350 тысяч рублей. Воронин был одним их ключевых свидетелей по делу генерала Игоря Трифонова — экс-начальника УМВД РФ по Екатеринбургу, которого в августе 2022-го отправили в колонию и который в конце прошлого года погиб в зоне спецоперации РФ на Украине.