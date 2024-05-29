В Ханты-Мансийске на территории СОТ «Наука» сгорел второй этаж и кровля частного дома. Пожарные ликвидировали возгорание и вынесли из строения газовый баллон, сообщает МЧС ХМАО в своем tg-канале.
«Сообщение о возгорании частного дома в СОТ „Наука“ поступило 29 мая в 17 часов 51 минуту. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение второго этажа и кровли дома по всей площади. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер», — сообщает ведомство в tg-канале.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пострадавших нет.
Ранее в Нягани при пожаре погибли три человека. Возгорание произошло в здании административно-бытового корпуса.
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