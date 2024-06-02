Челябинский шоумен Ярушин поделился мнением о сюжете нового сезона «Универа»

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился впечатлениями от каждой сюжетной линии в продолжении сериала «Универ» — «Универ. 13 лет спустя». В своих соцсетях шоумен сообщил, что авторам удалось совместить ситком и драму.
«Всему творческому составу — авторам, актерам, режиссеру, оператору, постановщику удалось перестроиться и совместить старый „ситкомовский“, надуманный формат юмора и „киношную“ драму. Начиная смотреть первую серию, я сначала расстроился, но понимал, что она въездная и надо донести до людей, что будет происходить дальше. Дальше меня стало захватывать. Каждая линия и история — это дело вкуса», — сообщил Стас Ярушин в своем telegram-канале.
Ярушин подробно высказался о сюжете нового сезона «Универа». Первым делом он затронул героев: Кузи, Маши и Вали. Он уточнил, что их линия дает легкость сериалу и не воспринимается всерьез. Далее под разбор попала семейно-юмористическая драма от героев Майкла и Вари. Шоумен назвал линию этой пары «милой!».
Стас Ярушин не смог оставить линию со своим участием без внимания. Линию героя Антона, которого сыграл сам, Полины и Марины он назвал — «чистым драмеди». Актер доволен своей работой и считает свое сюжетное трио органичным и настоящим.
Ранее стало известно, что шоумен Ярушин вновь снимется в ситкоме «Универ». Также в продолжении сериала, в эпизодических ролях снялись еще несколько челябинских актеров.
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