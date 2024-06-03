Госдума рассмотрит поправки к налоговой системе в ускоренном порядке

Поправки в налоговую систему поступили в ГД
новость из сюжетаИзменение налоговой системы 2024
В Госдуму внесли проект закона о совершенствовании налоговой системы РФ. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава профильного комитета Евгений Марков. Он отметил, что его рассмотрят во внеочередном порядке.
«Госдума рассмотрит бюджетный пакет, включая налоговые поправки, во внеочередном порядке», — сообщил глава профильного комитета Евгений Марков, передает ТАСС. Это произойдет в течение 30 дней.
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