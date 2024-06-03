Госдума рассмотрит поправки к налоговой системе в ускоренном порядке

03 июня 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Поправки в налоговую систему поступили в ГД Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 В Госдуму внесли проект закона о совершенствовании налоговой системы РФ. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава профильного комитета Евгений Марков. Он отметил, что его рассмотрят во внеочередном порядке. «Госдума рассмотрит бюджетный пакет, включая налоговые поправки, во внеочередном порядке», — сообщил глава профильного комитета Евгений Марков, передает ТАСС. Это произойдет в течение 30 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесли проект закона о совершенствовании налоговой системы РФ. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава профильного комитета Евгений Марков. Он отметил, что его рассмотрят во внеочередном порядке. «Госдума рассмотрит бюджетный пакет, включая налоговые поправки, во внеочередном порядке», — сообщил глава профильного комитета Евгений Марков, передает ТАСС. Это произойдет в течение 30 дней.