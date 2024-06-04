В Ельцин Центре вывесят огромный флаг РСФСР из Кремлевского Дворца. Фото

05 июня 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Флаг появится в Атриуме Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Атриуме Ельцин Центра на неделю появится сине-красный флаг РСФСР, под которым в июле 1991 года проходила инаугурация первого президента России Бориса Ельцина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «Флаг из Кремлевского Дворца съездов сохранил Виктор Ярошенко, который был министром внешних экономических связей РСФСР в 1990—1991 годах. В 2023 году Ярошенко подарил флаг Музею первого президента России Ельцина. Именно это историческое полотно до 16 июня смогут увидеть все посетители Ельцин Центра», — пояснили представители площадки. Также с 10 июня по 4 августа откроется выставка «История одного экспоната. Первая инаугурация президента». Среди вещей — документы, связанные с организацией инаугурации: приглашение на церемонию, стенограмма выступлений, текст клятвы президента, программа праздничного концерта и наручные механические часы с портретом Бориса Ельцина. Витрина появится в фойе Музея Бориса Ельцина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Атриуме Ельцин Центра на неделю появится сине-красный флаг РСФСР, под которым в июле 1991 года проходила инаугурация первого президента России Бориса Ельцина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «Флаг из Кремлевского Дворца съездов сохранил Виктор Ярошенко, который был министром внешних экономических связей РСФСР в 1990—1991 годах. В 2023 году Ярошенко подарил флаг Музею первого президента России Ельцина. Именно это историческое полотно до 16 июня смогут увидеть все посетители Ельцин Центра», — пояснили представители площадки. Также с 10 июня по 4 августа откроется выставка «История одного экспоната. Первая инаугурация президента». Среди вещей — документы, связанные с организацией инаугурации: приглашение на церемонию, стенограмма выступлений, текст клятвы президента, программа праздничного концерта и наручные механические часы с портретом Бориса Ельцина. Витрина появится в фойе Музея Бориса Ельцина.