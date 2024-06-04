04 июня 2024

В Ельцин Центре вывесят огромный флаг РСФСР из Кремлевского Дворца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин Центра закрылись в связи с пандемией коронавируса. Екатеринбург, ельцин центр
Флаг появится в Атриуме Фото:

В Атриуме Ельцин Центра на неделю появится сине-красный флаг РСФСР, под которым в июле 1991 года проходила инаугурация первого президента России Бориса Ельцина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ.

«Флаг из Кремлевского Дворца съездов сохранил Виктор Ярошенко, который был министром внешних экономических связей РСФСР в 1990—1991 годах. В 2023 году Ярошенко подарил флаг Музею первого президента России Ельцина. Именно это историческое полотно до 16 июня смогут увидеть все посетители Ельцин Центра», — пояснили представители площадки.

Также с 10 июня по 4 августа откроется выставка «История одного экспоната. Первая инаугурация президента». Среди вещей — документы, связанные с организацией инаугурации: приглашение на церемонию, стенограмма выступлений, текст клятвы президента, программа праздничного концерта и наручные механические часы с портретом Бориса Ельцина. Витрина появится в фойе Музея Бориса Ельцина.

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В Атриуме Ельцин Центра на неделю появится сине-красный флаг РСФСР, под которым в июле 1991 года проходила инаугурация первого президента России Бориса Ельцина. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЕЦ. «Флаг из Кремлевского Дворца съездов сохранил Виктор Ярошенко, который был министром внешних экономических связей РСФСР в 1990—1991 годах. В 2023 году Ярошенко подарил флаг Музею первого президента России Ельцина. Именно это историческое полотно до 16 июня смогут увидеть все посетители Ельцин Центра», — пояснили представители площадки. Также с 10 июня по 4 августа откроется выставка «История одного экспоната. Первая инаугурация президента». Среди вещей — документы, связанные с организацией инаугурации: приглашение на церемонию, стенограмма выступлений, текст клятвы президента, программа праздничного концерта и наручные механические часы с портретом Бориса Ельцина. Витрина появится в фойе Музея Бориса Ельцина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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