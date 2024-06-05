Полпреду Якушеву устроили зарядку на ВДНХ. Видео

05 июня 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работа полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева во второй день презентации Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ началась с зарядки. Ее проводил чемпион студенческой баскетбольной лиги, передает корреспондент URA.RU. На видео вместе с Якушевым его заместитель Борис Кириллов и зампред тюменской облдумы Наталья Шевчик. После упражнений Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра: кофе с молоком, под которое приходят хорошие мысли. В первый день презентации Якушев выступал вместе с губернаторами. После они разъехались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева во второй день презентации Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ началась с зарядки. Ее проводил чемпион студенческой баскетбольной лиги, передает корреспондент URA.RU. На видео вместе с Якушевым его заместитель Борис Кириллов и зампред тюменской облдумы Наталья Шевчик. После упражнений Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра: кофе с молоком, под которое приходят хорошие мысли. В первый день презентации Якушев выступал вместе с губернаторами. После они разъехались.