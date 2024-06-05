Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра
Работа полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева во второй день презентации Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ началась с зарядки. Ее проводил чемпион студенческой баскетбольной лиги, передает корреспондент URA.RU.
На видео вместе с Якушевым его заместитель Борис Кириллов и зампред тюменской облдумы Наталья Шевчик. После упражнений Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра: кофе с молоком, под которое приходят хорошие мысли.
В первый день презентации Якушев выступал вместе с губернаторами. После они разъехались.
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