Полпреду Якушеву устроили зарядку на ВДНХ. Видео

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Якушев и губеры
Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра Фото:

Работа полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева во второй день презентации Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ началась с зарядки. Ее проводил чемпион студенческой баскетбольной лиги, передает корреспондент URA.RU.

На видео вместе с Якушевым его заместитель Борис Кириллов и зампред тюменской облдумы Наталья Шевчик. После упражнений Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра: кофе с молоком, под которое приходят хорошие мысли.

В первый день презентации Якушев выступал вместе с губернаторами. После они разъехались.

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Работа полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева во второй день презентации Урало-Сибирского макрорегиона на выставке «Россия» на ВДНХ началась с зарядки. Ее проводил чемпион студенческой баскетбольной лиги, передает корреспондент URA.RU. На видео вместе с Якушевым его заместитель Борис Кириллов и зампред тюменской облдумы Наталья Шевчик. После упражнений Якушев поделился с ведущей рецептом идеального утра: кофе с молоком, под которое приходят хорошие мысли. В первый день презентации Якушев выступал вместе с губернаторами. После они разъехались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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