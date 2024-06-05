В Копейске будут платить за общественный транспорт, как в Москве

Копейск (Челябинская область) перенимает опыт Москвы в области общественного транспорта, внедряя систему оплаты проезда «СберТройка». Об этом стало известно из сообщения мэрии города 5 июня.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом запуска столичной билетной системы с регионами. „СберТройка“ запущена во всем транспорте Копейского городского округа Челябинской области. Пассажирам 80 автобусов на 21 маршрутах доступна быстрая оплата проезда безналичным способом, а также возможность отслеживать баланс онлайн», — цитируют в пресс-службе мэрии заместителя Собянина по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Внедрение системы позволит пассажирам использовать не только банковские карты для оплаты проезда, но и специализированные транспортные карты с возможностью контроля за балансом через мобильное приложение. В случае утери или поломки карты средства на счету останутся за пользователем.
Мэрия Копейска отмечает экономическую выгоду новой системы: стоимость проезда при безналичной оплате ниже, чем при оплате наличными — 29 против 35 рублей. Это стимулирует жителей к переходу на бесконтактные способы оплаты, что уже подтверждается статистикой поездок в городе. На сегодня по безналичному расчету в городе оплачивается 72% поездок.
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