Трехметровый арт-объект открылся на ПМЭФ-2024 в честь Года семьи

На ПМЭФ-2024 «Авито» представил журналистам арт-объект в честь Года семьи — трехметровую «Лошадку, доброго друга из детства». Она представляет собой разноцветную лошадь-качалку, разрисованную детскими игрушками и товарами. Как рассказали корреспонденту URA.RU организаторы, арт-объект вдохновлен множеством покупок, которые совершили родители для своих детей.
«Трехметровая разноцветная лошадка выполнена в технике „Танграм“ и состоит из разноцветных геометрических фигур, складывающихся в форму детской лошадки-качалки. Создан арт-объект был в сотрудничестве с Ириной Дерябиной, художником-технологом сцены Большого театра. Ожидается, что на второй день форума посетители смогут наблюдать перформанс — художники будут расписывать арт-объект», — сообщили в «Авито».
Создание арт-объекта приурочили к объявленному в России Году семьи. На выбор его формы, по словам организаторов, повлияла и статистика роста продаж детских товаров на платформе. «Для родителей мы организовали возможность покупать и продавать детские вещи и игрушки у таких же родителей, ведь дети так быстро ра