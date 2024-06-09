Фигуранта по делу экс-невестки Чернецкого перевезли в Екатеринбург

10 июня 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Василий Петров теперь содержится в СИЗО-1 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Строителя Василия Петрова (ООО «Шудья»), арестованного в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, выпустили из челябинского СИЗО-7 (находится при ФСБ). Теперь он содержится под стражей в Екатеринбурге, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Петров находится в екатеринбургском СИЗО-1», — кратко пояснил собеседник агентства. Сама Чернецкая, по данным URA.RU, тоже была переведена из СИЗО-7 в Екатеринбург. «Она в СИЗО-5», — говорил ранее другой источник. В Челябинске остался третий фигурант дела — директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. По каким причинам оттуда выпустили Чернецкую и Петрова, неизвестно. В свердловских силовых структурах не дают комментариев по теме. Фигурантов арестовали в марте — после масштабных обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Всех троих обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что они незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. Затем был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблении полномочиями. Показания на него дал Шахмаев. Полковник свою вину отрицает и считает, что Шахмаев его оговорил. Подробнее — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строителя Василия Петрова (ООО «Шудья»), арестованного в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, выпустили из челябинского СИЗО-7 (находится при ФСБ). Теперь он содержится под стражей в Екатеринбурге, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Петров находится в екатеринбургском СИЗО-1», — кратко пояснил собеседник агентства. Сама Чернецкая, по данным URA.RU, тоже была переведена из СИЗО-7 в Екатеринбург. «Она в СИЗО-5», — говорил ранее другой источник. В Челябинске остался третий фигурант дела — директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. По каким причинам оттуда выпустили Чернецкую и Петрова, неизвестно. В свердловских силовых структурах не дают комментариев по теме. Фигурантов арестовали в марте — после масштабных обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Всех троих обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что они незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. Затем был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблении полномочиями. Показания на него дал Шахмаев. Полковник свою вину отрицает и считает, что Шахмаев его оговорил. Подробнее — в сюжете URA.RU.