Какие документы подавать в ВУЗ: список

10 июня 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Для поступления в ВУЗ следует предоставить список необходимых документов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Поступление в университет — это ответственный этап для каждого выпускника. Совсем скоро начнется прием документов в вузы, но важно внимательно изучить все требования приемной кампании, чтобы максимально увеличить свои шансы на успешное зачисление. О том, какие документы нужны для поступления, как их подать и как собрать портфолио — в материале URA.RU. Какие документы нужны для поступления В основной набор бумаг для поступления в вузы в 2024 году входят: Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство;

Документ о предыдущем образовании — аттестат об окончании школы или же диплом другого вуза или колледжа. Их нужно отправлять в наиболее предпочтительный для поступления вуз;

Копии аттестата об окончании школы (нотариально заверенные). Они отправляются в другие вузы, куда подаются документы для страховки;

Информация о результатах ЕГЭ;

Две фотографии 3×4;

Военный билет или приписное свидетельство (если есть);

Медицинская справка формы 086/у — понадобится для поступления на медицинские, педагогические и некоторые другие специальности, а также для заселения в общежитие;

Форма согласия на обработку персональных данных, подписанная родителями или опекунами (для несовершеннолетних);

Заявление с просьбой о приеме в университет. Для этого бланк выдадут в приемной комиссии, а тем, кто подает документы почтой, нужно скачать его на сайте вуза. Как подавать документы С помощью Госуслуг можно быстро и удобно не только подавать документы в вузы, но и отзывать их или менять направления обучения, пишет «Комсомольская правда». По классике, можно приехать в приемную комиссию и отстоять очередь лично, но в топовых вузах и в последние дни приема это часто затягивается на несколько часов, поэтому личную явку лучше не откладывать на потом. Также следует уточнить адрес именно приемной комиссии, так как в некоторых университетах она находится отдельно от основного здания. Процесс поступления можно доверить и другому лицу, для чего нужно составить и подписать у нотариуса специальную доверенность. В ней указываются паспортные данные обеих сторон, поэтому доверенному лицу необходимо взять с собой и свое удостоверение личности. Подача документов возможна и Почтой России — на адрес приемной комиссии. Следует заранее узнавать адрес приемной комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Какие документы собрать для портфолио Портфолио необходимо нынешнему школьнику, так как за него вузы могут дать до 10 бонусных баллов к результатам ЕГЭ. В портфолио входит информация о достижениях и успехах абитуриента. Среди рекомендаций по портфолио указаны: золотой или серебряный значок ГТО (фамилия обладателя должна быть в специальном приказе Минспорта), победы и участие в олимпиадах школьников и волонтерство. Для поступления пригодится значок ГТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подача документов в электронном виде Заявление можно подать и в электронном виде. В некоторых университетах для этого достаточно отправить в приемную комиссию электронные копии всех бумаг по e-mail, а требования к форматам и размерам файлов лучше уточнить на сайте приемной комиссии. В других вузах нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на сайте и загрузить все файлы туда. Сроки подачи заявлений Для тех, кто поступает на бюджет на очную и вечернюю формы обучения, приемная кампания стартует 20 июня, но вузы по желанию могут принимать документы и раньше. 20 июля заканчивается подача документов на специальности с творческим конкурсом, а также на направления, где есть дополнительные испытания. 25 июля заканчивается прием документов для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ. Для заочников конкурс начинается и заканчивается в эти же даты. Во сколько университетов можно подать заявления Всего абитуриент имеет право поступать в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать по пять направлений подготовки. Выбирать их лучше всего с учетом проходного балла прошлых лет и с расчетом на то, что в этом году планка будет выше. Стоит выбирать так, чтобы гарантированно проходить по баллам в 2-3 университета. Еще один вуз стоит выбрать по престижнее, так как проходной балл может снизиться. Следует присмотреться к смежным направлениям в одном и том же университете, так как разница в учебных программах может быть небольшой, а в баллах для зачисления — значительной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поступление в университет — это ответственный этап для каждого выпускника. Совсем скоро начнется прием документов в вузы, но важно внимательно изучить все требования приемной кампании, чтобы максимально увеличить свои шансы на успешное зачисление. О том, какие документы нужны для поступления, как их подать и как собрать портфолио — в материале URA.RU. В основной набор бумаг для поступления в вузы в 2024 году входят: С помощью Госуслуг можно быстро и удобно не только подавать документы в вузы, но и отзывать их или менять направления обучения, пишет «Комсомольская правда». По классике, можно приехать в приемную комиссию и отстоять очередь лично, но в топовых вузах и в последние дни приема это часто затягивается на несколько часов, поэтому личную явку лучше не откладывать на потом. Также следует уточнить адрес именно приемной комиссии, так как в некоторых университетах она находится отдельно от основного здания. Процесс поступления можно доверить и другому лицу, для чего нужно составить и подписать у нотариуса специальную доверенность. В ней указываются паспортные данные обеих сторон, поэтому доверенному лицу необходимо взять с собой и свое удостоверение личности. Подача документов возможна и Почтой России — на адрес приемной комиссии. Портфолио необходимо нынешнему школьнику, так как за него вузы могут дать до 10 бонусных баллов к результатам ЕГЭ. В портфолио входит информация о достижениях и успехах абитуриента. Среди рекомендаций по портфолио указаны: золотой или серебряный значок ГТО (фамилия обладателя должна быть в специальном приказе Минспорта), победы и участие в олимпиадах школьников и волонтерство. Заявление можно подать и в электронном виде. В некоторых университетах для этого достаточно отправить в приемную комиссию электронные копии всех бумаг по e-mail, а требования к форматам и размерам файлов лучше уточнить на сайте приемной комиссии. В других вузах нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на сайте и загрузить все файлы туда. Для тех, кто поступает на бюджет на очную и вечернюю формы обучения, приемная кампания стартует 20 июня, но вузы по желанию могут принимать документы и раньше. 20 июля заканчивается подача документов на специальности с творческим конкурсом, а также на направления, где есть дополнительные испытания. 25 июля заканчивается прием документов для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ. Для заочников конкурс начинается и заканчивается в эти же даты. Всего абитуриент имеет право поступать в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать по пять направлений подготовки. Выбирать их лучше всего с учетом проходного балла прошлых лет и с расчетом на то, что в этом году планка будет выше. Стоит выбирать так, чтобы гарантированно проходить по баллам в 2-3 университета. Еще один вуз стоит выбрать по престижнее, так как проходной балл может снизиться. Следует присмотреться к смежным направлениям в одном и том же университете, так как разница в учебных программах может быть небольшой, а в баллах для зачисления — значительной.