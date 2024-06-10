Какие документы подавать в ВУЗ: список

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Для поступления в ВУЗ следует предоставить список необходимых документов Фото:

Поступление в университет — это ответственный этап для каждого выпускника. Совсем скоро начнется прием документов в вузы, но важно внимательно изучить все требования приемной кампании, чтобы максимально увеличить свои шансы на успешное зачисление. О том, какие документы нужны для поступления, как их подать и как собрать портфолио — в материале URA.RU.

Какие документы нужны для поступления

В основной набор бумаг для поступления в вузы в 2024 году входят:

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство;
  • Документ о предыдущем образовании — аттестат об окончании школы или же диплом другого вуза или колледжа. Их нужно отправлять в наиболее предпочтительный для поступления вуз;
  • Копии аттестата об окончании школы (нотариально заверенные). Они отправляются в другие вузы, куда подаются документы для страховки;
  • Информация о результатах ЕГЭ;
  • Две фотографии 3×4;
  • Военный билет или приписное свидетельство (если есть);
  • Медицинская справка формы 086/у — понадобится для поступления на медицинские, педагогические и некоторые другие специальности, а также для заселения в общежитие;
  • Форма согласия на обработку персональных данных, подписанная родителями или опекунами (для несовершеннолетних);
  • Заявление с просьбой о приеме в университет. Для этого бланк выдадут в приемной комиссии, а тем, кто подает документы почтой, нужно скачать его на сайте вуза.

Как подавать документы

С помощью Госуслуг можно быстро и удобно не только подавать документы в вузы, но и отзывать их или менять направления обучения, пишет «Комсомольская правда». По классике, можно приехать в приемную комиссию и отстоять очередь лично, но в топовых вузах и в последние дни приема это часто затягивается на несколько часов, поэтому личную явку лучше не откладывать на потом. Также следует уточнить адрес именно приемной комиссии, так как в некоторых университетах она находится отдельно от основного здания.

Процесс поступления можно доверить и другому лицу, для чего нужно составить и подписать у нотариуса специальную доверенность. В ней указываются паспортные данные обеих сторон, поэтому доверенному лицу необходимо взять с собой и свое удостоверение личности. Подача документов возможна и Почтой России — на адрес приемной комиссии.

Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск
Следует заранее узнавать адрес приемной комиссии
Фото:

Какие документы собрать для портфолио

Портфолио необходимо нынешнему школьнику, так как за него вузы могут дать до 10 бонусных баллов к результатам ЕГЭ. В портфолио входит информация о достижениях и успехах абитуриента. Среди рекомендаций по портфолио указаны: золотой или серебряный значок ГТО (фамилия обладателя должна быть в специальном приказе Минспорта), победы и участие в олимпиадах школьников и волонтерство.

Сдача норм ГТО, активное долголетие, пенсионеры. Челябинская область, Миасс
Для поступления пригодится значок ГТО
Фото:

Подача документов в электронном виде

Заявление можно подать и в электронном виде. В некоторых университетах для этого достаточно отправить в приемную комиссию электронные копии всех бумаг по e-mail, а требования к форматам и размерам файлов лучше уточнить на сайте приемной комиссии. В других вузах нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на сайте и загрузить все файлы туда.

Сроки подачи заявлений

Для тех, кто поступает на бюджет на очную и вечернюю формы обучения, приемная кампания стартует 20 июня, но вузы по желанию могут принимать документы и раньше. 20 июля заканчивается подача документов на специальности с творческим конкурсом, а также на направления, где есть дополнительные испытания. 25 июля заканчивается прием документов для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ. Для заочников конкурс начинается и заканчивается в эти же даты.

Во сколько университетов можно подать заявления

Всего абитуриент имеет право поступать в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать по пять направлений подготовки. Выбирать их лучше всего с учетом проходного балла прошлых лет и с расчетом на то, что в этом году планка будет выше. Стоит выбирать так, чтобы гарантированно проходить по баллам в 2-3 университета. Еще один вуз стоит выбрать по престижнее, так как проходной балл может снизиться. Следует присмотреться к смежным направлениям в одном и том же университете, так как разница в учебных программах может быть небольшой, а в баллах для зачисления — значительной.

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Поступление в университет — это ответственный этап для каждого выпускника. Совсем скоро начнется прием документов в вузы, но важно внимательно изучить все требования приемной кампании, чтобы максимально увеличить свои шансы на успешное зачисление. О том, какие документы нужны для поступления, как их подать и как собрать портфолио — в материале URA.RU. В основной набор бумаг для поступления в вузы в 2024 году входят: С помощью Госуслуг можно быстро и удобно не только подавать документы в вузы, но и отзывать их или менять направления обучения, пишет «Комсомольская правда». По классике, можно приехать в приемную комиссию и отстоять очередь лично, но в топовых вузах и в последние дни приема это часто затягивается на несколько часов, поэтому личную явку лучше не откладывать на потом. Также следует уточнить адрес именно приемной комиссии, так как в некоторых университетах она находится отдельно от основного здания. Процесс поступления можно доверить и другому лицу, для чего нужно составить и подписать у нотариуса специальную доверенность. В ней указываются паспортные данные обеих сторон, поэтому доверенному лицу необходимо взять с собой и свое удостоверение личности. Подача документов возможна и Почтой России — на адрес приемной комиссии. Портфолио необходимо нынешнему школьнику, так как за него вузы могут дать до 10 бонусных баллов к результатам ЕГЭ. В портфолио входит информация о достижениях и успехах абитуриента. Среди рекомендаций по портфолио указаны: золотой или серебряный значок ГТО (фамилия обладателя должна быть в специальном приказе Минспорта), победы и участие в олимпиадах школьников и волонтерство. Заявление можно подать и в электронном виде. В некоторых университетах для этого достаточно отправить в приемную комиссию электронные копии всех бумаг по e-mail, а требования к форматам и размерам файлов лучше уточнить на сайте приемной комиссии. В других вузах нужно зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента на сайте и загрузить все файлы туда. Для тех, кто поступает на бюджет на очную и вечернюю формы обучения, приемная кампания стартует 20 июня, но вузы по желанию могут принимать документы и раньше. 20 июля заканчивается подача документов на специальности с творческим конкурсом, а также на направления, где есть дополнительные испытания. 25 июля заканчивается прием документов для тех, кто поступает только по результатам ЕГЭ. Для заочников конкурс начинается и заканчивается в эти же даты. Всего абитуриент имеет право поступать в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать по пять направлений подготовки. Выбирать их лучше всего с учетом проходного балла прошлых лет и с расчетом на то, что в этом году планка будет выше. Стоит выбирать так, чтобы гарантированно проходить по баллам в 2-3 университета. Еще один вуз стоит выбрать по престижнее, так как проходной балл может снизиться. Следует присмотреться к смежным направлениям в одном и том же университете, так как разница в учебных программах может быть небольшой, а в баллах для зачисления — значительной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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