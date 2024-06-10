В Троицке пенсионера заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы

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Пенсионера проверяют на причастность к преступлению
Пенсионера проверяют на причастность к преступлению Фото:

В Троицке (Челябинская область) 72-летний пенсионер попал под следствие из-за обвинений в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас мужчина задержан.

«Девочка рассказала родителям об изнасиловании со стороны пенсионера. Те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Пенсионера оперативно задержали», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас мужчина подозревается по ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование). В случае предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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В Троицке (Челябинская область) 72-летний пенсионер попал под следствие из-за обвинений в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас мужчина задержан. «Девочка рассказала родителям об изнасиловании со стороны пенсионера. Те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Пенсионера оперативно задержали», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас мужчина подозревается по ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование). В случае предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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