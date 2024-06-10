В Троицке пенсионера заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы

В Троицке (Челябинская область) 72-летний пенсионер попал под следствие из-за обвинений в изнасиловании 13-летней школьницы. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас мужчина задержан.
«Девочка рассказала родителям об изнасиловании со стороны пенсионера. Те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Пенсионера оперативно задержали», — рассказал источник.
По данным URA.RU, сейчас мужчина подозревается по ч.3 ст.131 УК РФ (изнасилование). В случае предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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