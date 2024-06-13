В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Фото

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Трамвай направлялся в центр города (архивное фото)
Трамвай направлялся в центр города (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 13 июня на Блюхера — Мира трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Состав ехал в центр города, рассказал очевидец.

«Трамвай сошел с рельсов, Блюхера — Мира. Ехал в сторону центра», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца происшествия.

Судя по фото, пассажиры вышли из вагона. Информация о пострадавших не уточняется.

Трамвай встал на Блюхера - Мира
Трамвай встал на Блюхера - Мира
Фото:
Пассажиры покинули вагон
Пассажиры покинули вагон
Фото: telegram-канал "Злой Екатеринбург"

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В Екатеринбурге вечером 13 июня на Блюхера — Мира трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Состав ехал в центр города, рассказал очевидец. «Трамвай сошел с рельсов, Блюхера — Мира. Ехал в сторону центра», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца происшествия. Судя по фото, пассажиры вышли из вагона. Информация о пострадавших не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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