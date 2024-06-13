Трамвай направлялся в центр города (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 13 июня на Блюхера — Мира трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Состав ехал в центр города, рассказал очевидец.
«Трамвай сошел с рельсов, Блюхера — Мира. Ехал в сторону центра», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова очевидца происшествия.
Судя по фото, пассажиры вышли из вагона. Информация о пострадавших не уточняется.
Трамвай встал на Блюхера - Мира
Пассажиры покинули вагон
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