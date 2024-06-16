16 июня 2024

В Екатеринбурге трое суток ищут пропавшую пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам волонтеров, женщина может нуждаться в медпомощи
По словам волонтеров, женщина может нуждаться в медпомощи Фото:

В Екатеринбурге волонтеры больше трех суток разыскивают пропавшую 73-летнюю пенсионерку Нину Вишнякову. Об этом рассказали добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.

«Чтобы понять, куда могла направиться женщина, нам нужна помощь автомобилистов. Если 14 июня после обеда вы проезжали по пер. Суворовский или ул. Павлова в Екатеринбурге, просмотрите записи ваших регистраторов возможно на них попала Нина Георгиевна [Вишнякова]. Также вы можете предоставить запись с регистратора добровольцам отряда», — говорится в сообщении.

По словам волонтеров, женщина пропала 13 июня. В день исчезновения она была одета в черный пуховик и черные сапоги. Волонтеры предупредили, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Если у вас есть видеозапись, где присутствует Нина Вишнякова или вы знаете о ее местонахождении, то передайте информацию по номеру 89826427830.

Последний раз женщину видели 13 июня
Последний раз женщину видели 13 июня
Фото:

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В Екатеринбурге волонтеры больше трех суток разыскивают пропавшую 73-летнюю пенсионерку Нину Вишнякову. Об этом рассказали добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях. «Чтобы понять, куда могла направиться женщина, нам нужна помощь автомобилистов. Если 14 июня после обеда вы проезжали по пер. Суворовский или ул. Павлова в Екатеринбурге, просмотрите записи ваших регистраторов возможно на них попала Нина Георгиевна [Вишнякова]. Также вы можете предоставить запись с регистратора добровольцам отряда», — говорится в сообщении. По словам волонтеров, женщина пропала 13 июня. В день исчезновения она была одета в черный пуховик и черные сапоги. Волонтеры предупредили, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Если у вас есть видеозапись, где присутствует Нина Вишнякова или вы знаете о ее местонахождении, то передайте информацию по номеру 89826427830.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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