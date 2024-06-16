В Екатеринбурге волонтеры больше трех суток разыскивают пропавшую 73-летнюю пенсионерку Нину Вишнякову. Об этом рассказали добровольцы из поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальных сетях.
«Чтобы понять, куда могла направиться женщина, нам нужна помощь автомобилистов. Если 14 июня после обеда вы проезжали по пер. Суворовский или ул. Павлова в Екатеринбурге, просмотрите записи ваших регистраторов возможно на них попала Нина Георгиевна [Вишнякова]. Также вы можете предоставить запись с регистратора добровольцам отряда», — говорится в сообщении.
По словам волонтеров, женщина пропала 13 июня. В день исчезновения она была одета в черный пуховик и черные сапоги. Волонтеры предупредили, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Если у вас есть видеозапись, где присутствует Нина Вишнякова или вы знаете о ее местонахождении, то передайте информацию по номеру 89826427830.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!