Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел инспекцию в Центре управления Сухопутных войск. Ему доложили о подготовке офицерских кадров, логистике военной техники в войска.
«Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск», — сообщили в Минобороны РФ. Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проинформировал Белоусова о выполнении задач, включая подготовку офицерских кадров и сотрудничество с предприятиями ОПК для своевременной поставки войск современной вооружения и техники.
Также министр обсудил работу российских миротворцев и комендантской работы, в том числе в новых регионах России. В докладе обсуждалось взаимодействия с региональными власти при возникновении ЧС.
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