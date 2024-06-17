Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск. Видео

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Международная выставка форум "транспорт России". Москва, белоусов андрей
Андрею Белоусову доложили о работе российских миротворцев Фото:

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел инспекцию в Центре управления Сухопутных войск. Ему доложили о подготовке офицерских кадров, логистике военной техники в войска.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск», — сообщили в Минобороны РФ. Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проинформировал Белоусова о выполнении задач, включая подготовку офицерских кадров и сотрудничество с предприятиями ОПК для своевременной поставки войск современной вооружения и техники.

Также министр обсудил работу российских миротворцев и комендантской работы, в том числе в новых регионах России. В докладе обсуждалось взаимодействия с региональными власти при возникновении ЧС.

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел инспекцию в Центре управления Сухопутных войск. Ему доложили о подготовке офицерских кадров, логистике военной техники в войска. «Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск», — сообщили в Минобороны РФ. Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проинформировал Белоусова о выполнении задач, включая подготовку офицерских кадров и сотрудничество с предприятиями ОПК для своевременной поставки войск современной вооружения и техники. Также министр обсудил работу российских миротворцев и комендантской работы, в том числе в новых регионах России. В докладе обсуждалось взаимодействия с региональными власти при возникновении ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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