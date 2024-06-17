Белоусов посетил центр управления Сухопутных войск. Видео

17 июня 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Андрею Белоусову доложили о работе российских миротворцев Фото: Георгий Бергал © URA.RU Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел инспекцию в Центре управления Сухопутных войск. Ему доложили о подготовке офицерских кадров, логистике военной техники в войска. «Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск», — сообщили в Минобороны РФ. Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проинформировал Белоусова о выполнении задач, включая подготовку офицерских кадров и сотрудничество с предприятиями ОПК для своевременной поставки войск современной вооружения и техники. Также министр обсудил работу российских миротворцев и комендантской работы, в том числе в новых регионах России. В докладе обсуждалось взаимодействия с региональными власти при возникновении ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел инспекцию в Центре управления Сухопутных войск. Ему доложили о подготовке офицерских кадров, логистике военной техники в войска. «Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал Центр управления Сухопутных войск», — сообщили в Минобороны РФ. Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков проинформировал Белоусова о выполнении задач, включая подготовку офицерских кадров и сотрудничество с предприятиями ОПК для своевременной поставки войск современной вооружения и техники. Также министр обсудил работу российских миротворцев и комендантской работы, в том числе в новых регионах России. В докладе обсуждалось взаимодействия с региональными власти при возникновении ЧС.