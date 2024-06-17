Челябинская медсестра Елена Соколова, попавшая на фронт вопреки неподходящему возрасту и получившая от молодых бойцов позывной «Мама», простилась с погибшим на СВО крестным сыном Тимуром Юнусовым. 16 июня прошли поминки по случаю 40 дней с дня смерти.
«Сегодня сорок дней, как погиб мой мальчик, мой крестный сын, моя гордость... Теперь моя боль. Став моим учеником, спас много жизней, а вот свою не сберег, кинувшись в пекло. Царствия Небесного, мой Тимочка!!!» — сообщила крестная мать погибшего в соцсети «ВКонтакте».
Соколова стала крестной матерью бойца после одного из обстрелов. Молодой человек долго не выходил у нее из головы, как призналась сама Елена Соколова, она сразу почувствовала, что это ее «сын». Юнусов сам попросил Соколову стать его крестной. Обряд провели на передовой после благословения священника.
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