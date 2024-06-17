Бизнесмен, торговавший поддельным алкоголем в Новоуральске, получил срок

Бизнесмен Денис Глинских из Новоуральска (Свердловская область), продававший сигареты без акцизов и суррогатный алкоголь в местные торговые точки, был условно осужден на 1,6 лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«„Табачному“ коммерсанту назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы (условно) со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Конфисковали у Глинских и Fiat Doblo, на котором он перевозил продукцию», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
Глинских задержали еще в феврале 2021 года с крупной партией товара. Летом 2022 года суд признал предпринимателя виновным в хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции и сигарет, назначив штраф в 500 тысяч рублей. Еще до приговора его за продажей товара вновь поймали оперативники.
У бизнесмена изъяли алкоголь на 5 миллионов рублей и сигареты на 650 тысяч рублей. Штраф также был заменен на один год исправительных работ.
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