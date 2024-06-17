17 июня 2024

Бизнесмен, торговавший поддельным алкоголем в Новоуральске, получил срок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще в 2022 году у предпринимателя изъяли поддельных сигарет на 650 тысяч и алкоголя на 5 миллионов рублей (архивное фото)
Еще в 2022 году у предпринимателя изъяли поддельных сигарет на 650 тысяч и алкоголя на 5 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Бизнесмен Денис Глинских из Новоуральска (Свердловская область), продававший сигареты без акцизов и суррогатный алкоголь в местные торговые точки, был условно осужден на 1,6 лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

«„Табачному“ коммерсанту назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы (условно) со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Конфисковали у Глинских и Fiat Doblo, на котором он перевозил продукцию», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

Глинских задержали еще в феврале 2021 года с крупной партией товара. Летом 2022 года суд признал предпринимателя виновным в хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции и сигарет, назначив штраф в 500 тысяч рублей. Еще до приговора его за продажей товара вновь поймали оперативники.

У бизнесмена изъяли алкоголь на 5 миллионов рублей и сигареты на 650 тысяч рублей. Штраф также был заменен на один год исправительных работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмен Денис Глинских из Новоуральска (Свердловская область), продававший сигареты без акцизов и суррогатный алкоголь в местные торговые точки, был условно осужден на 1,6 лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Об этом рассказал член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев. «„Табачному“ коммерсанту назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы (условно) со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Конфисковали у Глинских и Fiat Doblo, на котором он перевозил продукцию», — написал Чукреев в своем telegram-канале. Глинских задержали еще в феврале 2021 года с крупной партией товара. Летом 2022 года суд признал предпринимателя виновным в хранении в целях сбыта немаркированной табачной продукции и сигарет, назначив штраф в 500 тысяч рублей. Еще до приговора его за продажей товара вновь поймали оперативники. У бизнесмена изъяли алкоголь на 5 миллионов рублей и сигареты на 650 тысяч рублей. Штраф также был заменен на один год исправительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...