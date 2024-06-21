Юрист Курилин: банки обяжут защищать жертв мошенников

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Вячеслав Курилин считает, что новый закон обеспечит более эффективную защиту граждан от мошенников
Вячеслав Курилин считает, что новый закон обеспечит более эффективную защиту граждан от мошенников Фото:

Председатель правления межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Антикризисный центр „Советник“ Вячеслав Курилин прокомментировал закон, согласно которому банки будут обязаны проверять подозрительные переводы. Закон о дополнительной защите клиентов банков от финансовых мошенников начнет действовать с 25 июля, сообщил URA.RU Курилин.

«Ранее вся ответственность за передвижение личных средств лежала только на владельце банковского счета. Сам отправил не туда, сам и отвечай за это. Банк в домике. Однако сейчас придется выходить из него. Закон встал на сторону клиентов. Обязал всех операторов по переводу денежных средств проверять и приостанавливать подозрительные операции между счетами физических лиц. Даже если на них имеется согласие клиента», — сообщил Курилин.

Юрист ответил, что все сомнительные транзакции банк будет замораживать на два дня. Об этом инициатору перевода сообщат, и у него появится время подумать, не находится ли он в лапах мошенников. А в случаях, если перевод прошел на подтвержденный Центробанком мошеннический счет либо операция проведена по утерянной ранее карте и при этом клиент оповестил оператора о пропаже, банк должен будет возместить клиенту деньги.

Курилин добавил, что в прошлом году мошенники украли у россиян порядка 16 миллиардов рублей. Он выразил уверенность, что новый закон скорректирует эти показатели в лучшую сторону.

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Председатель правления межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Антикризисный центр „Советник“ Вячеслав Курилин прокомментировал закон, согласно которому банки будут обязаны проверять подозрительные переводы. Закон о дополнительной защите клиентов банков от финансовых мошенников начнет действовать с 25 июля, сообщил URA.RU Курилин. «Ранее вся ответственность за передвижение личных средств лежала только на владельце банковского счета. Сам отправил не туда, сам и отвечай за это. Банк в домике. Однако сейчас придется выходить из него. Закон встал на сторону клиентов. Обязал всех операторов по переводу денежных средств проверять и приостанавливать подозрительные операции между счетами физических лиц. Даже если на них имеется согласие клиента», — сообщил Курилин. Юрист ответил, что все сомнительные транзакции банк будет замораживать на два дня. Об этом инициатору перевода сообщат, и у него появится время подумать, не находится ли он в лапах мошенников. А в случаях, если перевод прошел на подтвержденный Центробанком мошеннический счет либо операция проведена по утерянной ранее карте и при этом клиент оповестил оператора о пропаже, банк должен будет возместить клиенту деньги. Курилин добавил, что в прошлом году мошенники украли у россиян порядка 16 миллиардов рублей. Он выразил уверенность, что новый закон скорректирует эти показатели в лучшую сторону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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