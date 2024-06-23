Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на форуме молодежи «Утро» анонсировал большие молодежные фестивали в Екатеринбурге после того, как будут достроены кампусы УрФУ. Вероятным будущим таких проектов губернатор поделился после вопроса о мероприятиях для молодежи, которые смогут принимать участников из других регионов. Слова главы региона приводит корреспондент URA.RU
«Тогда, когда мы достроим кампусы для обучения, возможно, в какой-то форме мы приблизимся к тому, чтобы проводить хотя бы внутристрановой фестиваль. Я считаю, что если уж берешься проводить, то все должно быть на пятерку. Сегодня такой масштабный форум можно провести в нескольких городах, в Сочи в том числе из-за наследия олимпиады. Наверное, и у нас когда-то появится такое наследие, мы приблизимся к этому», — заявил Евгений Куйвашев.
Он подчеркнул, что для проведения таких мероприятий необходима мощная инфраструктура, и также упомянул свои переговоры с Росмолодежью по теме в этом году. Губернатор подчеркнул, что региональные власти понимают нужду свердловчан в данных фестивалях, поэтому они будут стремиться к их проведению.
Помимо этого, Куйвашев раскрыл молодежи, что залог успешной карьеры — целеустремленность и настойчивость. В качестве примера он привел историю своей помощницы Кристины Грязевой. Официальное открытие форума «Утро» уже началось. Полную программу мероприятий можно узнать в материале URA.RU.
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