В Южноуральске (Челябинская область) благоустроенный с дефектами сквер после дождей превратился в болото. Об этом URA.RU 25 июня сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.
«Сквер на улице Мира благоустроили вокруг газораспределительной станции. Здесь явно делали уклоны как попало, из-за чего даже в жаркую погоду здесь скапливалась вода. А после дождей он превратился в болото», — сообщил Рыжий.
Общественник также добавил, что назначение сквера непонятно, поскольку в ходе благоустройства в нем не было установлено ни одной скамейки или архитектурной формы. Рыжий сообщил, что намерен привлечь к этим фактам внимание правоохранителей.
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