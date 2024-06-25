В Южноуральске недавно благоустроенный сквер превратился в болото. Фото

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Денис Рыжий возмутился качеством благоустройства общественной территории в Южноуральске
Денис Рыжий возмутился качеством благоустройства общественной территории в Южноуральске Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) благоустроенный с дефектами сквер после дождей превратился в болото. Об этом URA.RU 25 июня сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

«Сквер на улице Мира благоустроили вокруг газораспределительной станции. Здесь явно делали уклоны как попало, из-за чего даже в жаркую погоду здесь скапливалась вода. А после дождей он превратился в болото», — сообщил Рыжий.

Общественник также добавил, что назначение сквера непонятно, поскольку в ходе благоустройства в нем не было установлено ни одной скамейки или архитектурной формы. Рыжий сообщил, что намерен привлечь к этим фактам внимание правоохранителей.

Общественное пространство явно было неправильно благоустроено
Общественное пространство явно было неправильно благоустроено
Фото:

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В Южноуральске (Челябинская область) благоустроенный с дефектами сквер после дождей превратился в болото. Об этом URA.RU 25 июня сообщил руководитель исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий. «Сквер на улице Мира благоустроили вокруг газораспределительной станции. Здесь явно делали уклоны как попало, из-за чего даже в жаркую погоду здесь скапливалась вода. А после дождей он превратился в болото», — сообщил Рыжий. Общественник также добавил, что назначение сквера непонятно, поскольку в ходе благоустройства в нем не было установлено ни одной скамейки или архитектурной формы. Рыжий сообщил, что намерен привлечь к этим фактам внимание правоохранителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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