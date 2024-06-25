25 июня 2024

Пострадавшие остаются в больнице после ЧП в шахте «Уралкалия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие в шахте госпитализированы (архивное фото)
Пострадавшие в шахте госпитализированы (архивное фото) Фото:

После вспышки метана, которая произошла на руднике компании «Уралкалий», двое пострадавших остаются в больнице. Они получили ожоги, рассказали URA.RU в минздраве Пермского края.

«После инцидента на шахте в Соликамске в городскую больницу города доставлены двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Вспышка газа произошла 26 июня в 03 часа 27 минут в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». Людей вывели на поверхность. К выяснению обстоятельств подключились прокуратура и следственный комитет.

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После вспышки метана, которая произошла на руднике компании «Уралкалий», двое пострадавших остаются в больнице. Они получили ожоги, рассказали URA.RU в минздраве Пермского края. «После инцидента на шахте в Соликамске в городскую больницу города доставлены двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве. Вспышка газа произошла 26 июня в 03 часа 27 минут в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». Людей вывели на поверхность. К выяснению обстоятельств подключились прокуратура и следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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