Пострадавшие остаются в больнице после ЧП в шахте «Уралкалия»

Пострадавшие в шахте госпитализированы (архивное фото)
После вспышки метана, которая произошла на руднике компании «Уралкалий», двое пострадавших остаются в больнице. Они получили ожоги, рассказали URA.RU в минздраве Пермского края.
«После инцидента на шахте в Соликамске в городскую больницу города доставлены двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.
Вспышка газа произошла 26 июня в 03 часа 27 минут в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий». Людей вывели на поверхность. К выяснению обстоятельств подключились прокуратура и следственный комитет.
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