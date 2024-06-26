В Екатеринбурге напротив дома №3 по улице Фурманова днем 26 июня самокатчик сбил девушку, выходящую из детского сада с ребенком. В результате аварии женщину госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Мужчина 1971 года рождения, двигаясь по тротуару на личном электросамокате, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на пешехода, женщину 1989 года рождения, которая выходила из детского садика с ребенком. В результате ДТП женщина с травмами лица и ног доставлена в больницу», — говорится в telegram-канале ведомства.
В аварии ребенок не пострадал. По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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