26 июня 2024

Самокатчик сбил екатеринбурженку с ребенком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аварии с самокатом ребенок не пострадал
В аварии с самокатом ребенок не пострадал Фото:

В Екатеринбурге напротив дома №3 по улице Фурманова днем 26 июня самокатчик сбил девушку, выходящую из детского сада с ребенком. В результате аварии женщину госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Мужчина 1971 года рождения, двигаясь по тротуару на личном электросамокате, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на пешехода, женщину 1989 года рождения, которая выходила из детского садика с ребенком. В результате ДТП женщина с травмами лица и ног доставлена в больницу», — говорится в telegram-канале ведомства.

В аварии ребенок не пострадал. По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в 16:30 на улице Фурманова
Инцидент произошел в 16:30 на улице Фурманова
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге напротив дома №3 по улице Фурманова днем 26 июня самокатчик сбил девушку, выходящую из детского сада с ребенком. В результате аварии женщину госпитализировали, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Мужчина 1971 года рождения, двигаясь по тротуару на личном электросамокате, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на пешехода, женщину 1989 года рождения, которая выходила из детского садика с ребенком. В результате ДТП женщина с травмами лица и ног доставлена в больницу», — говорится в telegram-канале ведомства. В аварии ребенок не пострадал. По факту ДТП полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...