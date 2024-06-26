В СК предложили новый вид уголовной ответственности

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц. Об этом он заявил в ходе сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание» на Петербургском международном юридическом форуме.
«Мне кажется, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален», — сказал Федоров, подчеркивая необходимость адаптации законодательства к меняющимся условиям. Его слова приводит ТАСС.
Федоров указал, что во многих странах уже существует практика применения уголовных санкций к компаниям, включая штрафы, ограничение деятельности, запреты на определенные виды деятельности и даже ликвидацию юридического лица. Эти меры позволяют более эффективно реагировать на правонарушения со стороны бизнес-структур.
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