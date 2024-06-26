26 июня 2024

В СК предложили новый вид уголовной ответственности

СК предложил ввести уголовную ответственность для юрлиц
© Служба новостей «URA.RU»
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В СК предложили усовершенствовать закон
В СК предложили усовершенствовать закон Фото:

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц. Об этом он заявил в ходе сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание» на Петербургском международном юридическом форуме.

«Мне кажется, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален», — сказал Федоров, подчеркивая необходимость адаптации законодательства к меняющимся условиям. Его слова приводит ТАСС.

Федоров указал, что во многих странах уже существует практика применения уголовных санкций к компаниям, включая штрафы, ограничение деятельности, запреты на определенные виды деятельности и даже ликвидацию юридического лица. Эти меры позволяют более эффективно реагировать на правонарушения со стороны бизнес-структур.

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Заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц. Об этом он заявил в ходе сессии «Уголовный закон: злодеяние и наказание» на Петербургском международном юридическом форуме. «Мне кажется, институт уголовной ответственности юридических лиц сейчас очень актуален», — сказал Федоров, подчеркивая необходимость адаптации законодательства к меняющимся условиям. Его слова приводит ТАСС. Федоров указал, что во многих странах уже существует практика применения уголовных санкций к компаниям, включая штрафы, ограничение деятельности, запреты на определенные виды деятельности и даже ликвидацию юридического лица. Эти меры позволяют более эффективно реагировать на правонарушения со стороны бизнес-структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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