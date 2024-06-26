26 июня 2024

В Миассе работнику, потерявшему ногу из-за несчастного случая, выплатят 2,5 млн рублей

Компания в Миассе выплатит деньги работнику, потерявшему ногу на производстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Работнику, потерявшему ногу из-за несчастного случая, "Сталепромышленная компания" выплатит 2,5 млн рублей
Работнику, потерявшему ногу из-за несчастного случая, "Сталепромышленная компания" выплатит 2,5 млн рублей Фото:

В Миассе Челябинской области работнику АО «Сталепромышленной компании», потерявшему ногу во время несчастного случая на производстве, выплатят компенсацию в размере 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В Миассе по иску прокурора взыскана компенсация 2,5 млн рублей работнику, потерявшему ногу в результате несчастного случая на производстве. При расследовании несчастного случая в действиях работника факт грубой неосторожности не установлен», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура города Миасса провела проверку по инциденту. В результате выяснилось, что в ноябре 2023 года с работником АО «Сталепромышленная компания» произошел несчастный случай на производстве, в результате которого мужчина потерял ногу и получил инвалидность. При этом никаких грубых нарушений работник не совершал, все произошло в рабочее время.

На данный момент суд взыскал с предприятия в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей. При этом решение пока не вступило в законную силу.

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В Миассе Челябинской области работнику АО «Сталепромышленной компании», потерявшему ногу во время несчастного случая на производстве, выплатят компенсацию в размере 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В Миассе по иску прокурора взыскана компенсация 2,5 млн рублей работнику, потерявшему ногу в результате несчастного случая на производстве. При расследовании несчастного случая в действиях работника факт грубой неосторожности не установлен», — сообщили в ведомстве. Прокуратура города Миасса провела проверку по инциденту. В результате выяснилось, что в ноябре 2023 года с работником АО «Сталепромышленная компания» произошел несчастный случай на производстве, в результате которого мужчина потерял ногу и получил инвалидность. При этом никаких грубых нарушений работник не совершал, все произошло в рабочее время. На данный момент суд взыскал с предприятия в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей. При этом решение пока не вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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