Свердловчан обвинили в нелегальном заработке 45 млн рублей на азартных играх

В Свердловской области двух мужчин осудят за нелегальный заработок 45,9 млн рублей на азартных играх. Обвиняемые в течение двух лет устанавливали игровые автоматы, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«С мая 2021 года по апрель 2023 года соучастники в арендуемых помещениях незаконно устанавливали на электронные терминалы программное оборудование. Игроки помещали деньги в купюроприемник, после чего у них появлялась возможность начать игру. Выигранные деньги игроку выплачивались терминалом, а проигранные поступали в распоряжение организаторов азартных игр», — следует из сообщения.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга.
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