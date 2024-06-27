27 июня 2024

Свердловчан обвинили в нелегальном заработке 45 млн рублей на азартных играх

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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, азартные игры, казино, игровые автоматы
За два года мужчины заработали почти 46 млн рублей Фото:

В Свердловской области двух мужчин осудят за нелегальный заработок 45,9 млн рублей на азартных играх. Обвиняемые в течение двух лет устанавливали игровые автоматы, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«С мая 2021 года по апрель 2023 года соучастники в арендуемых помещениях незаконно устанавливали на электронные терминалы программное оборудование. Игроки помещали деньги в купюроприемник, после чего у них появлялась возможность начать игру. Выигранные деньги игроку выплачивались терминалом, а проигранные поступали в распоряжение организаторов азартных игр», — следует из сообщения.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга.

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В Свердловской области двух мужчин осудят за нелегальный заработок 45,9 млн рублей на азартных играх. Обвиняемые в течение двух лет устанавливали игровые автоматы, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «С мая 2021 года по апрель 2023 года соучастники в арендуемых помещениях незаконно устанавливали на электронные терминалы программное оборудование. Игроки помещали деньги в купюроприемник, после чего у них появлялась возможность начать игру. Выигранные деньги игроку выплачивались терминалом, а проигранные поступали в распоряжение организаторов азартных игр», — следует из сообщения. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Чкаловский райсуд Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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