В Челябинске изменится движение трамваев из-за аварийных работ на теплосетях

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Городские зарисовки. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, трамвай
Движение трамваев №18, №15 и №5 временно изменится из-за ремонта теплосетей Фото:

В Челябинске с 1 по 17 июля изменят маршруты трамваев №5, №15 и №18, а также автобуса №91 из-за аварийных работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта.

«Трамваи №5, №15, №18, а также автобус №91 временно изменят свои маршруты. С 1 по 17 июля закрывается движение через перекресток Горького и Потемкина из-за аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях», — сообщили в пресс-службе.

С 1 июля автобус №91 будет объезжать закрытый участок по улицам Культуры, Бажова и: проспекту Победы. Трамваи начнут курсировать по измененному маршруту с 3 июля:

№5. Чичерина — ЧЭМК;

№15. Чичерина — Российская — ЧТЗ;

№18. Чистопольская — Карла Маркса — Труда — Чистопольская.

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В Челябинске с 1 по 17 июля изменят маршруты трамваев №5, №15 и №18, а также автобуса №91 из-за аварийных работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «Трамваи №5, №15, №18, а также автобус №91 временно изменят свои маршруты. С 1 по 17 июля закрывается движение через перекресток Горького и Потемкина из-за аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях», — сообщили в пресс-службе. С 1 июля автобус №91 будет объезжать закрытый участок по улицам Культуры, Бажова и: проспекту Победы. Трамваи начнут курсировать по измененному маршруту с 3 июля: №5. Чичерина — ЧЭМК; №15. Чичерина — Российская — ЧТЗ; №18. Чистопольская — Карла Маркса — Труда — Чистопольская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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