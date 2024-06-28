В Челябинске изменится движение трамваев из-за аварийных работ на теплосетях

28 июня 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Движение трамваев №18, №15 и №5 временно изменится из-за ремонта теплосетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 1 по 17 июля изменят маршруты трамваев №5, №15 и №18, а также автобуса №91 из-за аварийных работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «Трамваи №5, №15, №18, а также автобус №91 временно изменят свои маршруты. С 1 по 17 июля закрывается движение через перекресток Горького и Потемкина из-за аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях», — сообщили в пресс-службе. С 1 июля автобус №91 будет объезжать закрытый участок по улицам Культуры, Бажова и: проспекту Победы. Трамваи начнут курсировать по измененному маршруту с 3 июля: №5. Чичерина — ЧЭМК; №15. Чичерина — Российская — ЧТЗ; №18. Чистопольская — Карла Маркса — Труда — Чистопольская. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 1 по 17 июля изменят маршруты трамваев №5, №15 и №18, а также автобуса №91 из-за аварийных работ на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского общественного транспорта. «Трамваи №5, №15, №18, а также автобус №91 временно изменят свои маршруты. С 1 по 17 июля закрывается движение через перекресток Горького и Потемкина из-за аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях», — сообщили в пресс-службе. С 1 июля автобус №91 будет объезжать закрытый участок по улицам Культуры, Бажова и: проспекту Победы. Трамваи начнут курсировать по измененному маршруту с 3 июля: №5. Чичерина — ЧЭМК; №15. Чичерина — Российская — ЧТЗ; №18. Чистопольская — Карла Маркса — Труда — Чистопольская.