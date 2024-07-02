Танкисты вступились за вдову умершего после спора с застройщиком челябинца. Видео

02 июля 2024 в 19:20 Размер текста - 17 +

Бойцов СВО возмутила ситуация с утратой семьей ветеранов денег и дома Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Танкисты СВО вступились за 85-летнюю ветерана труда Загуру Хайруллову, которую застройщик в поселке «Еланчик» Чебаркульского района (Челябинская область) оставил без дома и денег. Как следует из записанного видео, бойцы обратились за поддержкой к губернатору региона Алексею Текслеру. «Просим помочь нашим близким, семье Хайрулловых, оставшихся без поддержки государства в трудной жизненной ситуации», — говорится в обращении воюющих под Авдеевкой танкистов. Они рассказали о том, что строители не выполнили свои обязательства по строительству дома, не вернули деньги и продали жилье другим людям. Бойцы заметили, что суд вынес решение о возврате семье Хайрулловых всех оплаченных за строительство средств. Однако фирма-застройщик закрылась, деньги так и не были возвращены. Ветеран труда осталась без жилья, уплаченных средств и действенной поддержки со стороны государства. «Хозяев фирмы, обязанные вернуть деньги, никто не ищет. Они остались безнаказанными со своими деньгами. За что мы воюем вдали от дома, если у нас на малой родине такое творится? За какие ценности мы рискуем своими жизнями? В первую очередь мы защищаем своих детей, родителей и будущее», — заявили военнослужащие 90-й танковой дивизии Чебаркульского гарнизона. Растам Хайруллов перенес инфаркт в 2017 году. Мужчина скончался в феврале 2020 года после того, как компания «Квадростройинвест» лишила семью жилья и уплаченных за строительство дома средств. В ответ на запрос информагентства представители другой фирмы застройщика, «Квадрострой», прислали постановление отдела полиции «Центральный» управления МВД по Челябинску. Документ, датированный мартом 2018 года, свидетельствует об отказе в возбуждении дела в отношении директора Якова Окса по признакам мошенничества за неимением таковых. Сын умершего Ринат Хайруллов разговоре с URA.RU продолжил настаивать на том, что строители не выполнили своих обязательств, несмотря на решение судов двух инстанций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Танкисты СВО вступились за 85-летнюю ветерана труда Загуру Хайруллову, которую застройщик в поселке «Еланчик» Чебаркульского района (Челябинская область) оставил без дома и денег. Как следует из записанного видео, бойцы обратились за поддержкой к губернатору региона Алексею Текслеру. «Просим помочь нашим близким, семье Хайрулловых, оставшихся без поддержки государства в трудной жизненной ситуации», — говорится в обращении воюющих под Авдеевкой танкистов. Они рассказали о том, что строители не выполнили свои обязательства по строительству дома, не вернули деньги и продали жилье другим людям. Бойцы заметили, что суд вынес решение о возврате семье Хайрулловых всех оплаченных за строительство средств. Однако фирма-застройщик закрылась, деньги так и не были возвращены. Ветеран труда осталась без жилья, уплаченных средств и действенной поддержки со стороны государства. «Хозяев фирмы, обязанные вернуть деньги, никто не ищет. Они остались безнаказанными со своими деньгами. За что мы воюем вдали от дома, если у нас на малой родине такое творится? За какие ценности мы рискуем своими жизнями? В первую очередь мы защищаем своих детей, родителей и будущее», — заявили военнослужащие 90-й танковой дивизии Чебаркульского гарнизона. Растам Хайруллов перенес инфаркт в 2017 году. Мужчина скончался в феврале 2020 года после того, как компания «Квадростройинвест» лишила семью жилья и уплаченных за строительство дома средств. В ответ на запрос информагентства представители другой фирмы застройщика, «Квадрострой», прислали постановление отдела полиции «Центральный» управления МВД по Челябинску. Документ, датированный мартом 2018 года, свидетельствует об отказе в возбуждении дела в отношении директора Якова Окса по признакам мошенничества за неимением таковых. Сын умершего Ринат Хайруллов разговоре с URA.RU продолжил настаивать на том, что строители не выполнили своих обязательств, несмотря на решение судов двух инстанций.