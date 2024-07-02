В Екатеринбурге борцы с коррупцией нагрянули к директору детсада для особенных детей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу нагрянул к директору детсада компенсирующего вида №266 Елене Зелениной. Ее подозревают в мошенничестве, рассказал URA.RU источник, близкий к учреждению.
«По версии следствия, в декабре 2020-го Зеленина фиктивно устроила на работу свою знакомую, и до конца января 2024-го присваивала себе ее зарплату и премии. Ущерб оценивается в более чем 400 тысяч рублей», — поделился собеседник. Уголовное дело, по его данным, возбуждено по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
«Вину Зеленина не признает. Мера пресечения для нее не избиралась», — добавил второй источник, знакомый с ходом разбирательства. Зеленина руководит учреждением с декабря 2018 года.
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