02 июля 2024

В Екатеринбурге борцы с коррупцией нагрянули к директору детсада для особенных детей

Директор екатеринбургского детсада №266 попала под уголовное дело
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в детском саду № 8. Екатеринбург , детская площадка, детский сад
Женщина руководит детсадом с 2018-го Фото:

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу нагрянул к директору детсада компенсирующего вида №266 Елене Зелениной. Ее подозревают в мошенничестве, рассказал URA.RU источник, близкий к учреждению.

«По версии следствия, в декабре 2020-го Зеленина фиктивно устроила на работу свою знакомую, и до конца января 2024-го присваивала себе ее зарплату и премии. Ущерб оценивается в более чем 400 тысяч рублей», — поделился собеседник. Уголовное дело, по его данным, возбуждено по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

«Вину Зеленина не признает. Мера пресечения для нее не избиралась», — добавил второй источник, знакомый с ходом разбирательства. Зеленина руководит учреждением с декабря 2018 года.

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу нагрянул к директору детсада компенсирующего вида №266 Елене Зелениной. Ее подозревают в мошенничестве, рассказал URA.RU источник, близкий к учреждению. «По версии следствия, в декабре 2020-го Зеленина фиктивно устроила на работу свою знакомую, и до конца января 2024-го присваивала себе ее зарплату и премии. Ущерб оценивается в более чем 400 тысяч рублей», — поделился собеседник. Уголовное дело, по его данным, возбуждено по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). «Вину Зеленина не признает. Мера пресечения для нее не избиралась», — добавил второй источник, знакомый с ходом разбирательства. Зеленина руководит учреждением с декабря 2018 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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