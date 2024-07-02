В Екатеринбурге борцы с коррупцией нагрянули к директору детсада для особенных детей

Директор екатеринбургского детсада №266 попала под уголовное дело

03 июля 2024 в 02:09 Размер текста - 17 +

Женщина руководит детсадом с 2018-го Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу нагрянул к директору детсада компенсирующего вида №266 Елене Зелениной. Ее подозревают в мошенничестве, рассказал URA.RU источник, близкий к учреждению. «По версии следствия, в декабре 2020-го Зеленина фиктивно устроила на работу свою знакомую, и до конца января 2024-го присваивала себе ее зарплату и премии. Ущерб оценивается в более чем 400 тысяч рублей», — поделился собеседник. Уголовное дело, по его данным, возбуждено по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). «Вину Зеленина не признает. Мера пресечения для нее не избиралась», — добавил второй источник, знакомый с ходом разбирательства. Зеленина руководит учреждением с декабря 2018 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу нагрянул к директору детсада компенсирующего вида №266 Елене Зелениной. Ее подозревают в мошенничестве, рассказал URA.RU источник, близкий к учреждению. «По версии следствия, в декабре 2020-го Зеленина фиктивно устроила на работу свою знакомую, и до конца января 2024-го присваивала себе ее зарплату и премии. Ущерб оценивается в более чем 400 тысяч рублей», — поделился собеседник. Уголовное дело, по его данным, возбуждено по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). «Вину Зеленина не признает. Мера пресечения для нее не избиралась», — добавил второй источник, знакомый с ходом разбирательства. Зеленина руководит учреждением с декабря 2018 года.