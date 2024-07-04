Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракты с МО РФ

Медведев: в 2024 года с Минобороны РФ заключили контракты 190 тысяч человек
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медеведев заявил, что в среднем за сутки по контракту в МО записываются 1000 добровольцев Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил, сколько человек в среднем каждый день записываются добровольцами и заключают контракты с Минобороны РФ. По его словам, среднесуточный темп набора составляет 1000 человек. Всего за 2024 год были заключены контракты с 190 000 гражданами.

«В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1000 человек. Может колебаться эта цифра и в ту и в другую сторону. За это время контракты были заключены с порядка 190 000 граждан РФ», — рассказал Дмитрий Медведев во время совещания в Министерстве обороны РФ по вопросам доукомплектования контрактниками ВС РФ. Трансляция проходила в соцсети «ВКонтакте».

В Минобороны РФ в апреле говорили, что более 100 тысяч граждан страны подписали контракты с военным ведомством с начала 2024 года. За 2023 год было принято свыше полумиллиона.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил, сколько человек в среднем каждый день записываются добровольцами и заключают контракты с Минобороны РФ. По его словам, среднесуточный темп набора составляет 1000 человек. Всего за 2024 год были заключены контракты с 190 000 гражданами. «В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1000 человек. Может колебаться эта цифра и в ту и в другую сторону. За это время контракты были заключены с порядка 190 000 граждан РФ», — рассказал Дмитрий Медведев во время совещания в Министерстве обороны РФ по вопросам доукомплектования контрактниками ВС РФ. Трансляция проходила в соцсети «ВКонтакте». В Минобороны РФ в апреле говорили, что более 100 тысяч граждан страны подписали контракты с военным ведомством с начала 2024 года. За 2023 год было принято свыше полумиллиона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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