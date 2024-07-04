Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракты с МО РФ

Медведев: в 2024 года с Минобороны РФ заключили контракты 190 тысяч человек

04 июля 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медеведев заявил, что в среднем за сутки по контракту в МО записываются 1000 добровольцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил, сколько человек в среднем каждый день записываются добровольцами и заключают контракты с Минобороны РФ. По его словам, среднесуточный темп набора составляет 1000 человек. Всего за 2024 год были заключены контракты с 190 000 гражданами. «В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1000 человек. Может колебаться эта цифра и в ту и в другую сторону. За это время контракты были заключены с порядка 190 000 граждан РФ», — рассказал Дмитрий Медведев во время совещания в Министерстве обороны РФ по вопросам доукомплектования контрактниками ВС РФ. Трансляция проходила в соцсети «ВКонтакте». В Минобороны РФ в апреле говорили, что более 100 тысяч граждан страны подписали контракты с военным ведомством с начала 2024 года. За 2023 год было принято свыше полумиллиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил, сколько человек в среднем каждый день записываются добровольцами и заключают контракты с Минобороны РФ. По его словам, среднесуточный темп набора составляет 1000 человек. Всего за 2024 год были заключены контракты с 190 000 гражданами. «В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около 1000 человек. Может колебаться эта цифра и в ту и в другую сторону. За это время контракты были заключены с порядка 190 000 граждан РФ», — рассказал Дмитрий Медведев во время совещания в Министерстве обороны РФ по вопросам доукомплектования контрактниками ВС РФ. Трансляция проходила в соцсети «ВКонтакте». В Минобороны РФ в апреле говорили, что более 100 тысяч граждан страны подписали контракты с военным ведомством с начала 2024 года. За 2023 год было принято свыше полумиллиона.