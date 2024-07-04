Возгорание произошло при неосторожном обращении с огнем
В пятиэтажке Челябинска на улице Калмыкова от огня погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар разгорелся из-за непотушенной сигареты.
«Ночью челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажки по ул. П. Калмыкова. При тушении обнаружен погибший», — уточнили пожарные. Специалисты также призвали соблюдать меры безопасности при обращении с огнем. Неосторожные действия могут привести к трагедии.
Возгорание произошло при неосторожном обращении с огнем
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