04 июля 2024

Житель Челябинска погиб от непотушенной сигареты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание произошло при неосторожном обращении с огнем
Возгорание произошло при неосторожном обращении с огнем Фото:

В пятиэтажке Челябинска на улице Калмыкова от огня погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар разгорелся из-за непотушенной сигареты.

«Ночью челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажки по ул. П. Калмыкова. При тушении обнаружен погибший», — уточнили пожарные. Специалисты также призвали соблюдать меры безопасности при обращении с огнем. Неосторожные действия могут привести к трагедии.

Возгорание произошло при неосторожном обращении с огнем
Возгорание произошло при неосторожном обращении с огнем
Фото:

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В пятиэтажке Челябинска на улице Калмыкова от огня погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пожар разгорелся из-за непотушенной сигареты. «Ночью челябинские огнеборцы ликвидировали пожар в квартире пятиэтажки по ул. П. Калмыкова. При тушении обнаружен погибший», — уточнили пожарные. Специалисты также призвали соблюдать меры безопасности при обращении с огнем. Неосторожные действия могут привести к трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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