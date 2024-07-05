Суд вынес приговор по делу о хищениях в бюро, входящем в «Ростех»

06 июля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Мурада Сафина взяли под стражу в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор по делу о хищениях в ОАО «Московское конструкторское бюро „Компас“» (МКБ «Компас», входит в госкорпорацию «Ростех»). Все семь подсудимых были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, но под стражу в зале суда был взят только бывший гендиректор предприятия Мурад Сафин, сообщают СМИ. «Суд вынес приговор по делу о хищениях в МКБ „Компас“. Под стражу был взят только Мурад Сафин, находившийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинение запрашивало для Сафина восьмилетний срок, но суд назначил на год меньше. Ранее фигурант провел много времени под стражей, поэтому ему осталось досиживать примерно полгода. Главе ОАО „Промпоставка“ Руслану Сулейманову суд назначил пять лет и девять месяцев, которые он уже отсидел. Заместитель гендиректора „Компаса“ и „Промпоставки“ Дмитрий Мануйлов, а также экс-гендиректор ОАО „Синай“ Олег Чернов получили еще меньшие сроки», — пишет « Коммерсант ». Уголовное преследование заместителя Чернова Олега Черныха было прекращено в связи со смертью подсудимого. Екатерине Хлыстовой и Софье Макеевой за участие в махинациях назначено по четыре года условно с испытательным сроком в четыре года. В 2022 году в Замоскворецком суде проходило повторное разбирательство по уголовному делу о предполагаемых хищениях на 1,4 миллиарда рублей у МКБ «Компас». На тот момент суд оправдал семерых фигурантов из 14. По версии следствия, с 2008 по 2016 годы Мурад Сафин и остальные виновные крали деньги у бюро, используя фиктивные контракты. Значительная часть украденной суммы предназначалась на производство приборов военного назначения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор по делу о хищениях в ОАО «Московское конструкторское бюро „Компас“» (МКБ «Компас», входит в госкорпорацию «Ростех»). Все семь подсудимых были признаны виновными в особо крупном мошенничестве, но под стражу в зале суда был взят только бывший гендиректор предприятия Мурад Сафин, сообщают СМИ. «Суд вынес приговор по делу о хищениях в МКБ „Компас“. Под стражу был взят только Мурад Сафин, находившийся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Гособвинение запрашивало для Сафина восьмилетний срок, но суд назначил на год меньше. Ранее фигурант провел много времени под стражей, поэтому ему осталось досиживать примерно полгода. Главе ОАО „Промпоставка“ Руслану Сулейманову суд назначил пять лет и девять месяцев, которые он уже отсидел. Заместитель гендиректора „Компаса“ и „Промпоставки“ Дмитрий Мануйлов, а также экс-гендиректор ОАО „Синай“ Олег Чернов получили еще меньшие сроки», — пишет «Коммерсант». Уголовное преследование заместителя Чернова Олега Черныха было прекращено в связи со смертью подсудимого. Екатерине Хлыстовой и Софье Макеевой за участие в махинациях назначено по четыре года условно с испытательным сроком в четыре года. В 2022 году в Замоскворецком суде проходило повторное разбирательство по уголовному делу о предполагаемых хищениях на 1,4 миллиарда рублей у МКБ «Компас». На тот момент суд оправдал семерых фигурантов из 14. По версии следствия, с 2008 по 2016 годы Мурад Сафин и остальные виновные крали деньги у бюро, используя фиктивные контракты. Значительная часть украденной суммы предназначалась на производство приборов военного назначения.