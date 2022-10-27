Суд начал повторное разбирательство о хищении 1,5 млрд рублей в «Ростехе»

28 октября 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

Суд возобновил разбирательство по делу о хищениях у МКБ «Компас» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Замоскворецком суде началось повторное разбирательство по уголовному делу о предполагаемых хищениях на 1,4 млрд рублей у ОАО «Московское конструкторское бюро „Компас“» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ранее суд оправдал фигурантов дела по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. «Началось повторное разбирательство по уголовному делу о предполагаемых хищениях у ОАО Московское конструкторское бюро „Компас“ при поставках материалов и комплектующих для министерств обороны иностранных государств», — говорится в материале «Коммерсанта» . Отмечается, что из 14 фигурантов, проходивших по первому делу, осталось семеро. По версии следствия, с 2008 по 2016 год Мурад Сафин, глава ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов, заместитель гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов и другие участвовали в хищениях у МКБ средств по фиктивным контрактам. Значительная часть украденной суммы предназначалась на производство предприятиями приборов военного назначения, сообщает «Национальная служба новостей». В 2016 году фигуранты были задержаны. Однако летом 2022 году подозреваемые были освобождены из-под стражи, передает NEWS.ru .

В Замоскворецком суде началось повторное разбирательство по уголовному делу о предполагаемых хищениях на 1,4 млрд рублей у ОАО «Московское конструкторское бюро „Компас“» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Ранее суд оправдал фигурантов дела по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. «Началось повторное разбирательство по уголовному делу о предполагаемых хищениях у ОАО Московское конструкторское бюро „Компас“ при поставках материалов и комплектующих для министерств обороны иностранных государств», — говорится в материале «Коммерсанта». Отмечается, что из 14 фигурантов, проходивших по первому делу, осталось семеро. По версии следствия, с 2008 по 2016 год Мурад Сафин, глава ОАО «Промпоставка» Руслан Сулейманов, заместитель гендиректора «Компаса» и «Промпоставки» Дмитрий Мануйлов и другие участвовали в хищениях у МКБ средств по фиктивным контрактам. Значительная часть украденной суммы предназначалась на производство предприятиями приборов военного назначения, сообщает «Национальная служба новостей». В 2016 году фигуранты были задержаны. Однако летом 2022 году подозреваемые были освобождены из-под стражи, передает NEWS.ru.