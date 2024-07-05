05 июля 2024

В Челябинской области резко вырос спрос на посуточную аренду загородного жилья

«Авито»: спрос на аренду загородных домов в Челябинской области вырос на 57%
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на коттеджи в июне вырос на 57% в сравнении с маем (архивное фото) Фото:

В Челябинской области спрос на посуточную аренду квартир в июне вырос на 35% в сравнении с маем 2024 года, а на аренду загородного жилья — на 57%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

«В Челябинской области спрос на посуточную аренду квартир за месяц вырос на 35%, а загородного жилья — на 57%. Средняя стоимость посуточной аренды квартир в июне составила 2500 рублей, в загородных домах — 7100 рублей», - уточнили в пресс-службе сервиса.

На рынке посуточной аренды квартир в целом по России предложений за месяц стало больше на семь процентов. Количество доступных для аренды объектов загородного жилья стало больше на 14% в сравнении с маем 2024 года.

«Посуточное жилье имеет огромное значение для развития туризма в стране. Оно позволяет быстро закрывать спрос на такие объекты в новых направлениях и небольших локациях, где не представлены классические отели», - подчеркнул руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

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В Челябинской области спрос на посуточную аренду квартир в июне вырос на 35% в сравнении с маем 2024 года, а на аренду загородного жилья — на 57%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия». «В Челябинской области спрос на посуточную аренду квартир за месяц вырос на 35%, а загородного жилья — на 57%. Средняя стоимость посуточной аренды квартир в июне составила 2500 рублей, в загородных домах — 7100 рублей», - уточнили в пресс-службе сервиса. На рынке посуточной аренды квартир в целом по России предложений за месяц стало больше на семь процентов. Количество доступных для аренды объектов загородного жилья стало больше на 14% в сравнении с маем 2024 года. «Посуточное жилье имеет огромное значение для развития туризма в стране. Оно позволяет быстро закрывать спрос на такие объекты в новых направлениях и небольших локациях, где не представлены классические отели», - подчеркнул руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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