В Челябинской области резко вырос спрос на посуточную аренду загородного жилья

В Челябинской области спрос на посуточную аренду квартир в июне вырос на 35% в сравнении с маем 2024 года, а на аренду загородного жилья — на 57%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».
«В Челябинской области спрос на посуточную аренду квартир за месяц вырос на 35%, а загородного жилья — на 57%. Средняя стоимость посуточной аренды квартир в июне составила 2500 рублей, в загородных домах — 7100 рублей», - уточнили в пресс-службе сервиса.
На рынке посуточной аренды квартир в целом по России предложений за месяц стало больше на семь процентов. Количество доступных для аренды объектов загородного жилья стало больше на 14% в сравнении с маем 2024 года.
«Посуточное жилье имеет огромное значение для развития туризма в стране. Оно позволяет быстро закрывать спрос на такие объекты в новых направлениях и небольших локациях, где не представлены классические отели», - подчеркнул руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.
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