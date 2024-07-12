12 июля 2024

Список профессий, кому челябинские работодатели готовы выплачивать бонусы

Руководитель «Авито Работы» Пучков: челябинцам дают бонусы при устройстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудоустройство. Челябинск, трудовая книжка, работа, работодатель, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор
Больше всего работодатели готовы одаривать бонусами финансистов Фото:

В Челябинске в первом полугодии 2024 года предложений о работе, где кандидатам готовы предложить дополнительные льготы и бонусы, стало больше на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил URA.RU управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

«Речь идет о предоставлении работодателем таких бонусов, как ДМС, занятия спортом, корпоративные скидки, расходы на транспорт и многое другое. При этом самый большой прирост вакансий с бонусами и льготами — в сфере финансов. За последний год таких объявлений о работе стало больше в 2,5 раза (+153%)», — отметил Пучков.

Значительно активнее челябинские работодатели стали предлагать бонусы и льготы для соискателей в сфере искусства и развлечений — таких вакансий за год стало больше почти в два раза (+113%). Более чем в два раза (+102%) больше стало вакансий с бенефитами в сфере банках и инвестициях, в туризме (+88%).

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В Челябинске в первом полугодии 2024 года предложений о работе, где кандидатам готовы предложить дополнительные льготы и бонусы, стало больше на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил URA.RU управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков. «Речь идет о предоставлении работодателем таких бонусов, как ДМС, занятия спортом, корпоративные скидки, расходы на транспорт и многое другое. При этом самый большой прирост вакансий с бонусами и льготами — в сфере финансов. За последний год таких объявлений о работе стало больше в 2,5 раза (+153%)», — отметил Пучков. Значительно активнее челябинские работодатели стали предлагать бонусы и льготы для соискателей в сфере искусства и развлечений — таких вакансий за год стало больше почти в два раза (+113%). Более чем в два раза (+102%) больше стало вакансий с бенефитами в сфере банках и инвестициях, в туризме (+88%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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