«Снимала порно с младенцем и подростками»: чем закончилось дело молодой свердловчанки

Свердловчанку, снимавшую порно с трехмесячной дочкой, отправили в тюрьму

17 июля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Екатерине было всего 17 лет, когда она снимала порно с трехмесячной дочкой (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области отправили в колонию 20-летнюю Екатерину К., которая насиловала свою трехмесячную дочку и записывала порно с ней. В ходе расследования выяснилось, что девушка участвовала в съемке порнографических роликов с 12-летним мальчиком и несколькими 16-летними подростками. Позже Екатерина призналась, что занималась этим по просьбе своего молодого человека. URA.RU выяснило подробности истории, которая прогремела на всю страну в прошлом году. Екатерина родом из Нижней Туры. К 17 годам у нее появилась дочка. Затем она познакомилась с Антоном, которому на тот момент было 23 года. Именно он предложил Екатерине снимать порнографические материалы. «Екатерина сильно любила Антона, а поскольку он был старше ее, то она слушалась его. Он снимал на видео, как возлюбленная занимается сексом с дочкой. Позже он заставил Екатерину заниматься сексом с его 12-летним племянником, и конечно, снимал это все на камеру. Впоследствии он сам участвовал в половых актах с Екатериной и несовершеннолетними. Конечно, записывал все на камеру», — рассказал URA.RU адвокат девушки Денис Каменных. Видеоролики пара отправляла своим знакомым. Зарабатывали ли они на этом, доподлинно неизвестно. О задержании Екатерины стало известно в конце июля 2023 года. По словам Каменных, это произошло, когда один из роликов попал в органы опеки. Девушка сразу признала вину и дала показания на Антона. «Его тоже задержали, с ним проводились очные ставки. Но он, видимо, испугался правосудия и покончил с собой в СИЗО. В предсмертной записке он объяснил свои поступки», — продолжил защитник. В случившемся Екатерина обвинила именно Антона. По ее словам, у парня «были проблемы с головой». Новость по теме В деле 17-летней свердловчанки, снимавшей порно с дочкой, появились новые детали Во время расследования выяснилось, что пара втянула в съемку порно нескольких 16-летних подростков и даже женщину. По словам Каменных, половые акты под запись происходили не только в Нижней Туре, но и в Качканаре, Краснотурьинске и Новой Ляле (эпизоды с дочкой и племянником были именно там). «По Антону была информация, что у него возможно была своя порностудия в Перми (он родом оттуда — прим. ред.). Его пермские соседи рассказывали, что видели, как к нему ходили разные девушки, и видели, что они голые бегали. Возможно, там был бордель. Официально это никак не подтвердилось», — сказал адвокат. Екатерине грозил меньший срок, чем Антону, потому что на момент совершения преступлений она была несовершеннолетней. Уголовное дело в отношении нее дошло до суда. Ей инкриминировали насильственные действия сексуального характера, незаконное изготовление порнографических материалов, изготовление и оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и распространение таких роликов в Сети. Суд первой инстанции назначил Екатерине восемь лет и два месяца лишения свободы с последующим запретом занимать должности в педагогической сфере в течение пяти лет. В конце июня в Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор. Суд уменьшил срок на один месяц. Для Екатерины это уже третья судимость: ранее она дважды была условно осуждена за кражу и причинение вреда здоровью человеку. «Мне известно, что маму Екатерины привлекали за ненадлежащее воспитание ребенка — как раз из-за ее ранних статей. Женщина много работает. Возможно, из-за этого у нее не было времени, чтобы следить за дочкой. Отца у Екатерины нет, такая история», — заключил Каменных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области отправили в колонию 20-летнюю Екатерину К., которая насиловала свою трехмесячную дочку и записывала порно с ней. В ходе расследования выяснилось, что девушка участвовала в съемке порнографических роликов с 12-летним мальчиком и несколькими 16-летними подростками. Позже Екатерина призналась, что занималась этим по просьбе своего молодого человека. URA.RU выяснило подробности истории, которая прогремела на всю страну в прошлом году. Екатерина родом из Нижней Туры. К 17 годам у нее появилась дочка. Затем она познакомилась с Антоном, которому на тот момент было 23 года. Именно он предложил Екатерине снимать порнографические материалы. «Екатерина сильно любила Антона, а поскольку он был старше ее, то она слушалась его. Он снимал на видео, как возлюбленная занимается сексом с дочкой. Позже он заставил Екатерину заниматься сексом с его 12-летним племянником, и конечно, снимал это все на камеру. Впоследствии он сам участвовал в половых актах с Екатериной и несовершеннолетними. Конечно, записывал все на камеру», — рассказал URA.RU адвокат девушки Денис Каменных. Видеоролики пара отправляла своим знакомым. Зарабатывали ли они на этом, доподлинно неизвестно. О задержании Екатерины стало известно в конце июля 2023 года. По словам Каменных, это произошло, когда один из роликов попал в органы опеки. Девушка сразу признала вину и дала показания на Антона. «Его тоже задержали, с ним проводились очные ставки. Но он, видимо, испугался правосудия и покончил с собой в СИЗО. В предсмертной записке он объяснил свои поступки», — продолжил защитник. В случившемся Екатерина обвинила именно Антона. По ее словам, у парня «были проблемы с головой». Во время расследования выяснилось, что пара втянула в съемку порно нескольких 16-летних подростков и даже женщину. По словам Каменных, половые акты под запись происходили не только в Нижней Туре, но и в Качканаре, Краснотурьинске и Новой Ляле (эпизоды с дочкой и племянником были именно там). «По Антону была информация, что у него возможно была своя порностудия в Перми (он родом оттуда — прим. ред.). Его пермские соседи рассказывали, что видели, как к нему ходили разные девушки, и видели, что они голые бегали. Возможно, там был бордель. Официально это никак не подтвердилось», — сказал адвокат. Екатерине грозил меньший срок, чем Антону, потому что на момент совершения преступлений она была несовершеннолетней. Уголовное дело в отношении нее дошло до суда. Ей инкриминировали насильственные действия сексуального характера, незаконное изготовление порнографических материалов, изготовление и оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних и распространение таких роликов в Сети. Суд первой инстанции назначил Екатерине восемь лет и два месяца лишения свободы с последующим запретом занимать должности в педагогической сфере в течение пяти лет. В конце июня в Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию на приговор. Суд уменьшил срок на один месяц. Для Екатерины это уже третья судимость: ранее она дважды была условно осуждена за кражу и причинение вреда здоровью человеку. «Мне известно, что маму Екатерины привлекали за ненадлежащее воспитание ребенка — как раз из-за ее ранних статей. Женщина много работает. Возможно, из-за этого у нее не было времени, чтобы следить за дочкой. Отца у Екатерины нет, такая история», — заключил Каменных.