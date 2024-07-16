Около половины россиян не идут на больничный из-за потери денег

Известия: 42,8% работников не оформляют больничный при явных признаках ОРВИ
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По данным экспертов, в среднем работники лишаются от 20 до 40% своего заработка во время больничного. Фото:

Согласно исследованию Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, более 40% работников в России не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, и эта доля стабильно растет в последние годы. Основной причиной является потеря в зарплате: по данным экспертов, в среднем работники лишаются от 20 до 40% своего заработка во время больничного. Об этом сообщают «Известия».

«Выяснилось, что в случае появления явных признаков простудного заболевания — ОРЗ, ОРВИ, гриппа и др. — 42,8% респондентов не оформляют больничный лист. Эта доля выросла на 5,2% относительно 2022 года и на 10,6% относительно 2021-го», — пишут «Известия».

Для 41,5% работников основной причиной перенести заболевание на ногах является нежелание терять доход. Примерно 10% респондентов объяснили, что отказываются от оформления больничного листа по требованию работодателя, а 6,6% признались, что боятся увольнения.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года в России поднимут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. С ростом МРОТ, соответственно, в 1,5 раза вырастет и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного. Также сообщалось, что работник может находиться на больничном не более 15 дней, при болезни ребенка — не более 120 дней. Однако врачебная комиссия может продлить период нетрудоспособности до года.

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Согласно исследованию Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, более 40% работников в России не оформляют больничный лист при появлении явных признаков ОРВИ или гриппа, и эта доля стабильно растет в последние годы. Основной причиной является потеря в зарплате: по данным экспертов, в среднем работники лишаются от 20 до 40% своего заработка во время больничного. Об этом сообщают «Известия». «Выяснилось, что в случае появления явных признаков простудного заболевания — ОРЗ, ОРВИ, гриппа и др. — 42,8% респондентов не оформляют больничный лист. Эта доля выросла на 5,2% относительно 2022 года и на 10,6% относительно 2021-го», — пишут «Известия». Для 41,5% работников основной причиной перенести заболевание на ногах является нежелание терять доход. Примерно 10% респондентов объяснили, что отказываются от оформления больничного листа по требованию работодателя, а 6,6% признались, что боятся увольнения. Ранее стало известно, что с начала 2024 года в России поднимут минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. С ростом МРОТ, соответственно, в 1,5 раза вырастет и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного. Также сообщалось, что работник может находиться на больничном не более 15 дней, при болезни ребенка — не более 120 дней. Однако врачебная комиссия может продлить период нетрудоспособности до года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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