Больничный лист в 2024 году: как оплачивается и как их рассчитать

22 апреля 2024 в 04:08 Размер текста - 17 +

С 2024 года для расчета больничного берется сумма, не ниже, чем МРОТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2024 году в России был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. С ростом МРОТ, соответственно, в 1,5 раза вырос и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного. О том, как оплачивается и рассчитывается больничный лист в 2024 году — в материале URA.RU. Кому полагается больничный Для получения больничного, необходимо оформить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Его могут получить граждане, которые имеют обязательное медицинское соцстрахование. ЭЛН выдается в случае, временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ). При этом человеку не обязательно иметь российское гражданство — его могут получить также иностранные граждане, исключая тех, кто признан высоко квалифицированным специалистом (ВКС). В списке тех, кто может претендовать на больничный присутствуют сотрудники, работающие по трудовому договору (ТД), гражданско-правовому договору (ГПХ) и индивидуальные предприниматели (ИП). Также больничный могут брать и официально безработные лица, если они не получают пособие по безработице. Изменения в 2024 году С начала 2024 года пособие по нетрудоспособности за полный месяц не может быть меньше 19 242 рублей. Тем не менее, есть ограничение и по «потолку» больничного за месяц — 122 808 рублей — ранее оно составляло 83 000. Минимальный среднедневный заработок теперь составляет 632 рубля, а максимальный — 4 039 рублей. Ранее высшая отметка достигала лишь 2 737 рублей в день. Как оплачивается больничный Оплата больничного листа осуществляется в ближайший расчетный день после выхода сотрудника на работу. При этом первые три дня оплачивает работодатель, а остальное уже Социальный фонд России (СФР). СФР отправляет свою часть в течение 10 дней, после передачи с места трудоустройства необходимых сведений, а они, в свою очередь, подаются не позднее трех дней с выхода сотрудника. Сумма, которая полагается работнику из-за больничного зависит от его стажа. Если он составляет пять или менее лет — выплачивается 60% среднего заработка за последние два года, от пяти до восьми — 80%, более восьми— 100%. Как рассчитать пособие по больничному листу Для расчета средней заработной платы, чтобы рассчитать больничный, рассматриваются последние два года. Соответственно, если брать больничный в 2024 году, то для расчета будут учитываться зарплаты 2023 и 2022 годов. В случае, когда в течение двух расчетных лет сотрудник не имел заработка или его среднемесячная зарплата оказать меньше МРОТ, берется сумма 19 242 рубля. К ней добавляются коэффициенты, установленные в конкретном регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году в России был увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. С ростом МРОТ, соответственно, в 1,5 раза вырос и минимальный средний заработок для расчета выплат больничного. О том, как оплачивается и рассчитывается больничный лист в 2024 году — в материале URA.RU. Для получения больничного, необходимо оформить электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Его могут получить граждане, которые имеют обязательное медицинское соцстрахование. ЭЛН выдается в случае, временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ). При этом человеку не обязательно иметь российское гражданство — его могут получить также иностранные граждане, исключая тех, кто признан высоко квалифицированным специалистом (ВКС). В списке тех, кто может претендовать на больничный присутствуют сотрудники, работающие по трудовому договору (ТД), гражданско-правовому договору (ГПХ) и индивидуальные предприниматели (ИП). Также больничный могут брать и официально безработные лица, если они не получают пособие по безработице. С начала 2024 года пособие по нетрудоспособности за полный месяц не может быть меньше 19 242 рублей. Тем не менее, есть ограничение и по «потолку» больничного за месяц — 122 808 рублей — ранее оно составляло 83 000. Минимальный среднедневный заработок теперь составляет 632 рубля, а максимальный — 4 039 рублей. Ранее высшая отметка достигала лишь 2 737 рублей в день. Оплата больничного листа осуществляется в ближайший расчетный день после выхода сотрудника на работу. При этом первые три дня оплачивает работодатель, а остальное уже Социальный фонд России (СФР). СФР отправляет свою часть в течение 10 дней, после передачи с места трудоустройства необходимых сведений, а они, в свою очередь, подаются не позднее трех дней с выхода сотрудника. Сумма, которая полагается работнику из-за больничного зависит от его стажа. Если он составляет пять или менее лет — выплачивается 60% среднего заработка за последние два года, от пяти до восьми — 80%, более восьми— 100%. Для расчета средней заработной платы, чтобы рассчитать больничный, рассматриваются последние два года. Соответственно, если брать больничный в 2024 году, то для расчета будут учитываться зарплаты 2023 и 2022 годов. В случае, когда в течение двух расчетных лет сотрудник не имел заработка или его среднемесячная зарплата оказать меньше МРОТ, берется сумма 19 242 рубля. К ней добавляются коэффициенты, установленные в конкретном регионе.