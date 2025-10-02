В Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА

Срочная новость
Режим повышенной готовности из-за опасности атаки БПЛА введен в Оренбургской области. Жителей региона просят сохранять бдительность. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!