Электроснабжение в крымской Алуште восстановили

Крючков: В Алуште восстановили электроснабжение после аварии 19 июля

20 июля 2024 в 02:25 Размер текста - 17 +

В Алуште восстановили электроснабжение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Электроснабжение в городе-курорте Алушта, расположенном на южном берегу Крыма, после аварии на трансформаторных подстанциях восстановлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Свет в Алуште включили. На подстанции ПС 110 кВ выявлено и локализовано поврежденное оборудование», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале, сообщая о нормализации ситуации. Поэтапное включению потребителей началось 19 июля в 23:55 по московскому времени. На месте продолжают работать аварийные бригады. Как ранее сообщало URA.RU, курортный город Алушта в Крыму столкнулся с полным отключением электроэнергии вечером 19 июля. Причиной стала авария на высоковольтных линиях, расположенных за пределами города, в районе Ялты. По словам глава Крыма Сергея Аксенова, причиной стали аварии на двух трансформаторных подстанциях, в результате которых без света остались около 49 тысяч человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электроснабжение в городе-курорте Алушта, расположенном на южном берегу Крыма, после аварии на трансформаторных подстанциях восстановлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. «Свет в Алуште включили. На подстанции ПС 110 кВ выявлено и локализовано поврежденное оборудование», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале, сообщая о нормализации ситуации. Поэтапное включению потребителей началось 19 июля в 23:55 по московскому времени. На месте продолжают работать аварийные бригады. Как ранее сообщало URA.RU, курортный город Алушта в Крыму столкнулся с полным отключением электроэнергии вечером 19 июля. Причиной стала авария на высоковольтных линиях, расположенных за пределами города, в районе Ялты. По словам глава Крыма Сергея Аксенова, причиной стали аварии на двух трансформаторных подстанциях, в результате которых без света остались около 49 тысяч человек.