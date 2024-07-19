Электроснабжение в крымской Алуште восстановили

Электроснабжение в городе-курорте Алушта, расположенном на южном берегу Крыма, после аварии на трансформаторных подстанциях восстановлено. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Свет в Алуште включили. На подстанции ПС 110 кВ выявлено и локализовано поврежденное оборудование», — написал Олег Крючков в своем telegram-канале, сообщая о нормализации ситуации.
Поэтапное включению потребителей началось 19 июля в 23:55 по московскому времени. На месте продолжают работать аварийные бригады.
Как ранее сообщало URA.RU, курортный город Алушта в Крыму столкнулся с полным отключением электроэнергии вечером 19 июля. Причиной стала авария на высоковольтных линиях, расположенных за пределами города, в районе Ялты. По словам глава Крыма Сергея Аксенова, причиной стали аварии на двух трансформаторных подстанциях, в результате которых без света остались около 49 тысяч человек.
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