Десятки тысяч свердловчан съедутся в поселок ради рыцарских турниров, конкура и полетов на шаре

В свердловском поселке Верхнее Дуброво пройдет фестиваль «Летофест»

24 июля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Если повезет с погодой, катать на шаре желающих будут после семи вечера Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пройдет бесплатный фестиваль «Летофест», на котором гости смогут посетить соревнования по конкуру, конной стрельбе из лука, метанию ножей, рыцарский турнир, концерт и многое другое. Ожидается около 20 тысяч гостей. Программу праздника озвучил президент Свердловской областной федерация конного спорта Олег Гусев. Ожидается около 20 зон для детей от 3 лет и взрослых, а также соревнования. Одним из самых главных мероприятий станет Кубок губернатора Свердловской области по конкуру. «В этих соревнованиях у нас участвует 12 регионов. Народ ехал из Хакасии, Красноярска, Алтая и ближайших территорий. На сегодняшний момент зарегистрировано около 200 спортсменов и в течение трех дней будет 600 стартов», — рассказал Гусев на пресс-конференции в ТАСС. Призовой фонд для участников конкура — около 2,5 млн. рублей. Еще в программе — чемпионат по дартсу, футболу среди женских команд, любительский шахматный турнир, хоббихорсинг. Также ожидаются мастер-классы по технике метания ножа, плетению кольчуги, рыцарские турниры, метание копья, стрельба из лука, концерты и винный фестиваль. Будет работать летний кинотеатр, лазертаг, веревочный парк, блошиный рынок. Дополнительно из любопытного — катание на воздушном шаре. «Надеемся, что погода нас не до конца „убьет“, хотя прогнозы не очень, поэтому мы стали строить большое количество шатров. И по договоренности с летчиками, которые скажут за день до [мероприятия, можно ли подниматься в небо], мы запланировали полеты на воздушном шаре — получили разрешение в Росавиации», — поделился Гусев. Регистрация на платное катание будет на месте. «Летофест» пройдет с 27 по 28 июля с 11:00 до 21:00. Место проведения — конный клуб «Дубрава» в поселке Верхнее Дуброво. Вход свободный, платить нужно лишь за некоторые мастер-классы и развлечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Верхнее Дуброво (Свердловская область) пройдет бесплатный фестиваль «Летофест», на котором гости смогут посетить соревнования по конкуру, конной стрельбе из лука, метанию ножей, рыцарский турнир, концерт и многое другое. Ожидается около 20 тысяч гостей. Программу праздника озвучил президент Свердловской областной федерация конного спорта Олег Гусев. Ожидается около 20 зон для детей от 3 лет и взрослых, а также соревнования. Одним из самых главных мероприятий станет Кубок губернатора Свердловской области по конкуру. «В этих соревнованиях у нас участвует 12 регионов. Народ ехал из Хакасии, Красноярска, Алтая и ближайших территорий. На сегодняшний момент зарегистрировано около 200 спортсменов и в течение трех дней будет 600 стартов», — рассказал Гусев на пресс-конференции в ТАСС. Призовой фонд для участников конкура — около 2,5 млн. рублей. Еще в программе — чемпионат по дартсу, футболу среди женских команд, любительский шахматный турнир, хоббихорсинг. Также ожидаются мастер-классы по технике метания ножа, плетению кольчуги, рыцарские турниры, метание копья, стрельба из лука, концерты и винный фестиваль. Будет работать летний кинотеатр, лазертаг, веревочный парк, блошиный рынок. Дополнительно из любопытного — катание на воздушном шаре. «Надеемся, что погода нас не до конца „убьет“, хотя прогнозы не очень, поэтому мы стали строить большое количество шатров. И по договоренности с летчиками, которые скажут за день до [мероприятия, можно ли подниматься в небо], мы запланировали полеты на воздушном шаре — получили разрешение в Росавиации», — поделился Гусев. Регистрация на платное катание будет на месте. «Летофест» пройдет с 27 по 28 июля с 11:00 до 21:00. Место проведения — конный клуб «Дубрава» в поселке Верхнее Дуброво. Вход свободный, платить нужно лишь за некоторые мастер-классы и развлечения.