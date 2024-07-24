24 июля 2024

Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника в Госдуме на СВО

Помощник депутата Госдумы Абдуллаев погиб в зоне проведения специальной операции
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Ильмиямин Абдуллаев погиб в зоне проведения СВО Фото:

Помощник депутата Госдумы Нины Останиной Ильмиямин Абдуллаев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев. При выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых», — написала Останина.

Она отметила, что Абдуллаев был настоящим патриотом, который не побоялся отдать жизнь за Родину. Останина выразила глубокое уважение мужеству и самоотверженности коллеги.

Неоднократно Абдуллаев отправлял и лично доставлял гуманитарные грузы и технику в зону СВО, при этом сам сражался на передовой с позывным «Депутат». Ранее он являлся депутатом сельского собрания села Каякент в Дагестане.

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Помощник депутата Госдумы Нины Останиной Ильмиямин Абдуллаев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев. При выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых», — написала Останина. Она отметила, что Абдуллаев был настоящим патриотом, который не побоялся отдать жизнь за Родину. Останина выразила глубокое уважение мужеству и самоотверженности коллеги. Неоднократно Абдуллаев отправлял и лично доставлял гуманитарные грузы и технику в зону СВО, при этом сам сражался на передовой с позывным «Депутат». Ранее он являлся депутатом сельского собрания села Каякент в Дагестане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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