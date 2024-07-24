Депутат Останина сообщила о гибели своего помощника в Госдуме на СВО

Помощник депутата Госдумы Нины Останиной Ильмиямин Абдуллаев погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«На СВО погиб мой помощник в Государственной Думе на общественных началах Ильмиямин Абдуллаев. При выполнении задания по доставке боеприпасов и эвакуации раненых», — написала Останина.
Она отметила, что Абдуллаев был настоящим патриотом, который не побоялся отдать жизнь за Родину. Останина выразила глубокое уважение мужеству и самоотверженности коллеги.
Неоднократно Абдуллаев отправлял и лично доставлял гуманитарные грузы и технику в зону СВО, при этом сам сражался на передовой с позывным «Депутат». Ранее он являлся депутатом сельского собрания села Каякент в Дагестане.
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