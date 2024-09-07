В Петербурге 500 невидимок «проголосовали» за губернатора на дому

В Санкт-Петербурге аннулировали голоса 500 человек, якобы голосовавших из дома

07 сентября 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Невском районе Петербурга на участке обнаружили ошибку о якобы голосовании на дому 500 избирателей — их голоса аннулировали Фото: Роман Наумов © URA.RU Новость по теме Что известно о выборах губернатора Санкт-Петербурга. Инфографика В Санкт-Петербурге во время голосования за губернатора выявили ошибку о якобы голосовании на дому 500 избирателей. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на наблюдателей. После обнародования информации результаты этих голосов признали недействительными. «В Невском районе Петербурга после жалобы наблюдателей признали ошибкой акт о голосовании на дому 500 человек. <…> Избирательная комиссия согласилась, что произошла ошибка — так был оформлен акт о голосовании в помещении. Сейчас уже документы исправили», — передает «Фонтанка», ссылаясь на слова одного из наблюдателей. В Санкт-Петербурге с 6 по 8 сентября проходят выборы на пост губернатора. Избиратели выбирают из четырех кандидатов: Александр Беглов («Единая Россия»), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Павел Брагин (партия «Зеленые»). В избирком отметили, что особых нарушений в ходе голосования не выявлено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге во время голосования за губернатора выявили ошибку о якобы голосовании на дому 500 избирателей. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на наблюдателей. После обнародования информации результаты этих голосов признали недействительными. «В Невском районе Петербурга после жалобы наблюдателей признали ошибкой акт о голосовании на дому 500 человек. <…> Избирательная комиссия согласилась, что произошла ошибка — так был оформлен акт о голосовании в помещении. Сейчас уже документы исправили», — передает «Фонтанка», ссылаясь на слова одного из наблюдателей. В Санкт-Петербурге с 6 по 8 сентября проходят выборы на пост губернатора. Избиратели выбирают из четырех кандидатов: Александр Беглов («Единая Россия»), Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Павел Брагин (партия «Зеленые»). В избирком отметили, что особых нарушений в ходе голосования не выявлено.