Подозреваемый был задержан в Турции
Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве россиянин Евгений Серебряков во время обучения в Высшей школе экономики посещал Прагу в рамках студенческого обмена. Об этом сообщил его родственник агентству РИА Новости.
"Честно, не помню. По обмену вроде ездил в вузе", — ответил брат подозреваемого на вопрос о поездке Серебрякова в Прагу.
Инцидент с подрывом автомобиля произошел утром в среду на севере Москвы, в результате чего два человека получили ранения. Серебряков был задержан в Бодруме (Турция), а Замоскворецкий суд заочно арестовал и предъявил ему обвинение.
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