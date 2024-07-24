24 июля 2024

Подозреваемый в подрыве машины в Москве ездил в Европу по обмену

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Подозреваемый был задержан в Турции
Подозреваемый был задержан в Турции Фото:

Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве россиянин Евгений Серебряков во время обучения в Высшей школе экономики посещал Прагу в рамках студенческого обмена. Об этом сообщил его родственник агентству РИА Новости.

"Честно, не помню. По обмену вроде ездил в вузе", — ответил брат подозреваемого на вопрос о поездке Серебрякова в Прагу.

Инцидент с подрывом автомобиля произошел утром в среду на севере Москвы, в результате чего два человека получили ранения. Серебряков был задержан в Бодруме (Турция), а Замоскворецкий суд заочно арестовал и предъявил ему обвинение.

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Подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве россиянин Евгений Серебряков во время обучения в Высшей школе экономики посещал Прагу в рамках студенческого обмена. Об этом сообщил его родственник агентству РИА Новости. "Честно, не помню. По обмену вроде ездил в вузе", — ответил брат подозреваемого на вопрос о поездке Серебрякова в Прагу. Инцидент с подрывом автомобиля произошел утром в среду на севере Москвы, в результате чего два человека получили ранения. Серебряков был задержан в Бодруме (Турция), а Замоскворецкий суд заочно арестовал и предъявил ему обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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