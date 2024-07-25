В Британии назвали неожиданный фактор, провоцирующий диабет

Люди с непостоянным режимом сна имеют более высокий риск развития сахарного диабета. По данным британского Bristol Live, неправильный режим повышает опасность прогрессирования заболевания на треть.
"Исследование показало, что люди с «непостоянным» режимом сна имеют гораздо более высокий риск развития диабета. Среди людей среднего и старшего возраста было обнаружено, что у людей с наиболее нерегулярными режимами он был на 34 процента выше по сравнению с их сверстниками", — сообщает издание со ссылкой на исследование Американской диабетологической ассоциации (ADA).
В рамках исследования били проанализированы данные более 84 тысяч человек из Великобритании. Средний возраст участников составил 62 года, и изначально у них не было диабета.
За участниками наблюдали в течение примерно семи с половиной лет, отслеживая развитие заболевания по медицинским исследованиям. В результате исследования выяснилось, что по сравнению с участниками с регулярным режимом сна, у участников с нерегулярным сном (где продолжительность сна в день варьировалась в среднем более чем на 60 минут) риск развития диабета был более чем на треть выше.
Ранее врач-диетолог Антон Поляков рассказал об опасностях готовой еды из магазинов и кафе. По его словам, потребление такой еды может привести к развитию сахарного диабета, ожирения и подагры.
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