В Британии назвали неожиданный фактор, провоцирующий диабет

Bristol Live: риск диабета увеличивается на треть из-за неправильного сна
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Неправильный режим сна способен привести к большей предрасположенности к диабету
Неправильный режим сна способен привести к большей предрасположенности к диабету Фото:

Люди с непостоянным режимом сна имеют более высокий риск развития сахарного диабета. По данным британского Bristol Live, неправильный режим повышает опасность прогрессирования заболевания на треть.

"Исследование показало, что люди с «непостоянным» режимом сна имеют гораздо более высокий риск развития диабета. Среди людей среднего и старшего возраста было обнаружено, что у людей с наиболее нерегулярными режимами он был на 34 процента выше по сравнению с их сверстниками", — сообщает издание со ссылкой на исследование Американской диабетологической ассоциации (ADA).

В рамках исследования били проанализированы данные более 84 тысяч человек из Великобритании. Средний возраст участников составил 62 года, и изначально у них не было диабета.

За участниками наблюдали в течение примерно семи с половиной лет, отслеживая развитие заболевания по медицинским исследованиям.  В результате исследования выяснилось, что по сравнению с участниками с регулярным режимом сна, у участников с нерегулярным сном (где продолжительность сна в день варьировалась в среднем более чем на 60 минут) риск развития диабета был более чем на треть выше.

Ранее врач-диетолог Антон Поляков рассказал об опасностях готовой еды из магазинов и кафе. По его словам, потребление такой еды может привести к развитию сахарного диабета, ожирения и подагры.

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Люди с непостоянным режимом сна имеют более высокий риск развития сахарного диабета. По данным британского Bristol Live, неправильный режим повышает опасность прогрессирования заболевания на треть. "Исследование показало, что люди с «непостоянным» режимом сна имеют гораздо более высокий риск развития диабета. Среди людей среднего и старшего возраста было обнаружено, что у людей с наиболее нерегулярными режимами он был на 34 процента выше по сравнению с их сверстниками", — сообщает издание со ссылкой на исследование Американской диабетологической ассоциации (ADA). В рамках исследования били проанализированы данные более 84 тысяч человек из Великобритании. Средний возраст участников составил 62 года, и изначально у них не было диабета. За участниками наблюдали в течение примерно семи с половиной лет, отслеживая развитие заболевания по медицинским исследованиям.  В результате исследования выяснилось, что по сравнению с участниками с регулярным режимом сна, у участников с нерегулярным сном (где продолжительность сна в день варьировалась в среднем более чем на 60 минут) риск развития диабета был более чем на треть выше. Ранее врач-диетолог Антон Поляков рассказал об опасностях готовой еды из магазинов и кафе. По его словам, потребление такой еды может привести к развитию сахарного диабета, ожирения и подагры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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