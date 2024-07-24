В Челябинской области приставы забрали из неблагополучной семьи пятерых детей

25 июля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Дети росли в неблагополучной семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке Челябинской области судебные приставы исполнили решение суда о передаче пятерых детей из неблагополучной семьи органам опеки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области. «Лишенные родительских прав граждане не предприняли мер к добровольной передаче своих детей органам опеки, в связи с чем передачу пришлось обеспечить судебным приставам Саткинского городского отделения. Дети переданы под опеку государства: двухлетняя девочка — в медицинское учреждение, а ее старшие братья и сестра — в Саткинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе судебных приставов рассказали, что неблагополучная семья проживала в частном доме. Родители злоупотребляли алкоголем и не заботились о детях. Сотрудники опеки не раз предупреждали их о том, что три мальчика (2010, 2013, 2019 годов рождения) и две девочки (2017 и 2022 годов рождения) по решению суда могут быть переданы на попечение государства, но родители не меняли своего поведения. Суд лишил их родительских прав, но в момент передачи детей, когда мать находилась в тяжелой степени опьянения, ее собутыльники проявили агрессию. «Мать детей демонстрировала все признаки тяжелой степени опьянения, в том числе угнетение сознания, потерю контроля над собой, утрату моторных навыков. В доме было грязно, царила антисанитария, сестры и братья были одеты в оборванную одежду. Собутыльники, узнав о причинах визита к ним представителей власти, выразили бурное недовольство», — добавили в пресс-службе ведомства. В отношении каждого из родителей возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сатке Челябинской области судебные приставы исполнили решение суда о передаче пятерых детей из неблагополучной семьи органам опеки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области. «Лишенные родительских прав граждане не предприняли мер к добровольной передаче своих детей органам опеки, в связи с чем передачу пришлось обеспечить судебным приставам Саткинского городского отделения. Дети переданы под опеку государства: двухлетняя девочка — в медицинское учреждение, а ее старшие братья и сестра — в Саткинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе судебных приставов рассказали, что неблагополучная семья проживала в частном доме. Родители злоупотребляли алкоголем и не заботились о детях. Сотрудники опеки не раз предупреждали их о том, что три мальчика (2010, 2013, 2019 годов рождения) и две девочки (2017 и 2022 годов рождения) по решению суда могут быть переданы на попечение государства, но родители не меняли своего поведения. Суд лишил их родительских прав, но в момент передачи детей, когда мать находилась в тяжелой степени опьянения, ее собутыльники проявили агрессию. «Мать детей демонстрировала все признаки тяжелой степени опьянения, в том числе угнетение сознания, потерю контроля над собой, утрату моторных навыков. В доме было грязно, царила антисанитария, сестры и братья были одеты в оборванную одежду. Собутыльники, узнав о причинах визита к ним представителей власти, выразили бурное недовольство», — добавили в пресс-службе ведомства. В отношении каждого из родителей возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов.