В Свердловской филармонии заметили строительные работы. Фото

В Свердловской филармонии реконструируют вестибюль за 8 млн рублей
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Ремонтные работы в Свердловской филармонии. Екатеринбург, реставрация, свердловская филармония, ремонт, реставрационные работы
Элементы вестибюля восстанавливают и перекрашивают Фото:

Пока возведение нового зала остается под вопросом, в Свердловской филармонии решили заняться другим помещением. Строители начали возвращать исторический облик вестибюлю на Карла Либкнехта, 38а. Они должны успеть до начала нового концертного сезона, который стартует в конце августа. Работы обошлись руководству филармонии в 8 млн рублей, рассказал URA.RU директор компании «Ридо» Василий Басков.

«В рамках контракта мы произведем расчистку декора от ранее нанесенных многолетних наслоений и приведем его в тот вид, который был изначально», — пояснил Басков. По его словам, в ходе работы выяснилось, что многие фрагменты в вестибюле перекрашивали до пяти раз, а некоторые лепнины потеряли элементы. Строителям приходится делать много ручной работы: снимать лишнее и вырисовывать необходимое — в этом помогают скальпели и иголки.

Пока в филармонии кипит ремонт, свердловские власти возвращаются к резонансному проекту строительства нового зала учреждения, ради которого снесли целый дом. В 2024 году предусмотрено затрат на 300 млн рублей, в 2025-м — 600 млн, в 2026-м — 700 млн. В самой филармонии пока никак не комментируют эту информацию.

По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — на 300-летие города. Но сроки несколько раз переносились, а с началом СВО проектировщик зала — бюро Zaha Hadid Architects — ушел из России.

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Пока возведение нового зала остается под вопросом, в Свердловской филармонии решили заняться другим помещением. Строители начали возвращать исторический облик вестибюлю на Карла Либкнехта, 38а. Они должны успеть до начала нового концертного сезона, который стартует в конце августа. Работы обошлись руководству филармонии в 8 млн рублей, рассказал URA.RU директор компании «Ридо» Василий Басков. «В рамках контракта мы произведем расчистку декора от ранее нанесенных многолетних наслоений и приведем его в тот вид, который был изначально», — пояснил Басков. По его словам, в ходе работы выяснилось, что многие фрагменты в вестибюле перекрашивали до пяти раз, а некоторые лепнины потеряли элементы. Строителям приходится делать много ручной работы: снимать лишнее и вырисовывать необходимое — в этом помогают скальпели и иголки. Пока в филармонии кипит ремонт, свердловские власти возвращаются к резонансному проекту строительства нового зала учреждения, ради которого снесли целый дом. В 2024 году предусмотрено затрат на 300 млн рублей, в 2025-м — 600 млн, в 2026-м — 700 млн. В самой филармонии пока никак не комментируют эту информацию. По изначальному замыслу, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — на 300-летие города. Но сроки несколько раз переносились, а с началом СВО проектировщик зала — бюро Zaha Hadid Architects — ушел из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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