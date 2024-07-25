«Лифт работает только на бумаге»: жильцы дома в Екатеринбурге возмущены бездействием УК. Фото

Жильцы дома в Екатеринбурге возмущены бездействием УК из-за неработающего лифта

26 июля 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Лифт в доме не чинят уже месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге жильцы дома на улице Белинского, 177а/3 возмущены действиями управляющей компании «Созвездие». Они ждут починки лифта с июня, тогда как в официальных документах оборудование работает исправно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали участники конфликта. «23 июня в доме был поврежден лифт — произошел обрыв прядей на канате главного привода. На следующий день специалистом по лифтовой технике был составлен акт, по которому нужно было заменить оборудование, вышедшее из строя. Однако с тех пор ничего не починили», — поделились жильцы. 28 июня одна из жительниц обратилась с жалобой в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ДГЖСН СО) на бездействие ООО «УК «Созвездие» из-за отсутствия работ по восстановлению работы лифта и замене неисправного оборудования. Спустя три недели после поломки, 18 июля, УК «Созвездие» сообщило жильцам, что сделает ремонт только после общего собрания собственников помещений, хотя согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ управляющие компании обязаны обеспечивать проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов, так как оно не относится к общему имуществу собственников помещений. Позже, 24 июля, ДГЖСН направил письмо жильцам, в котором сообщалось, что 22 июля был произведен осмотр лифта, в ходе которого нарушения в работе не были выявлены. «Во время проверки от ДГЖСН управляющая компания включила лифт, инспекция не нашла нарушений. Однако после того, как проверяющие ушли, УК снова отключила лифт. Лифт работает только на бумаге», — рассказали жильцы. По словам жильцов, в данном письме указана недостоверная информация, так как на момент 26 июля лифт по-прежнему не работает. «В одном из лифтов тяговые канаты нужно заменить, потому что они перетерлись. Сейчас в доме проводится собрание жильцов по капремонту, у собственников есть бюллетени с уведомлением», — прокомментировали в УК «Созвездие». По их словам, починить лифт можно будет только по итогам собрания 17 сентября. Жильцы обратились в прокуратуру с требованием провести проверку управляющей компании и привлечь организацию к ответственности «за бездействие и непринятие необходимых мер». А в дальнейшем также обязать устранить нарушения. Письмо от ДГЖИ, в котором уведомляется об отсутствии нарушений в работе лифта Читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жильцы дома на улице Белинского, 177а/3 возмущены действиями управляющей компании «Созвездие». Они ждут починки лифта с июня, тогда как в официальных документах оборудование работает исправно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали участники конфликта. «23 июня в доме был поврежден лифт — произошел обрыв прядей на канате главного привода. На следующий день специалистом по лифтовой технике был составлен акт, по которому нужно было заменить оборудование, вышедшее из строя. Однако с тех пор ничего не починили», — поделились жильцы. 28 июня одна из жительниц обратилась с жалобой в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (ДГЖСН СО) на бездействие ООО «УК «Созвездие» из-за отсутствия работ по восстановлению работы лифта и замене неисправного оборудования. Спустя три недели после поломки, 18 июля, УК «Созвездие» сообщило жильцам, что сделает ремонт только после общего собрания собственников помещений, хотя согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ управляющие компании обязаны обеспечивать проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов, так как оно не относится к общему имуществу собственников помещений. Позже, 24 июля, ДГЖСН направил письмо жильцам, в котором сообщалось, что 22 июля был произведен осмотр лифта, в ходе которого нарушения в работе не были выявлены. «Во время проверки от ДГЖСН управляющая компания включила лифт, инспекция не нашла нарушений. Однако после того, как проверяющие ушли, УК снова отключила лифт. Лифт работает только на бумаге», — рассказали жильцы. По словам жильцов, в данном письме указана недостоверная информация, так как на момент 26 июля лифт по-прежнему не работает. «В одном из лифтов тяговые канаты нужно заменить, потому что они перетерлись. Сейчас в доме проводится собрание жильцов по капремонту, у собственников есть бюллетени с уведомлением», — прокомментировали в УК «Созвездие». По их словам, починить лифт можно будет только по итогам собрания 17 сентября. Жильцы обратились в прокуратуру с требованием провести проверку управляющей компании и привлечь организацию к ответственности «за бездействие и непринятие необходимых мер». А в дальнейшем также обязать устранить нарушения.