На трассе между Ревдой и селом Курганово (Свердловская область) 26 июля произошло лобовое ДТП ГАЗели и Lada Granta, в результате которого погиб один ребенок, а второй получил переломы ключицы и голени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«На шестом километре автодороги Ревда — Дегтярск-Курганово водитель ГАЗели допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta. В легковушке находились два несовершеннолетних пассажира, один из которых погиб», — следует из сообщения. Ребенку с переломами оказывается медпомощь.
На место ЧП выезжал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Также сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
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