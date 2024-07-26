На свердловской трассе насмерть разбился ребенок, еще один получил переломы. Фото

26 июля 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

ГАЗель перевернулась от удара (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе между Ревдой и селом Курганово (Свердловская область) 26 июля произошло лобовое ДТП ГАЗели и Lada Granta, в результате которого погиб один ребенок, а второй получил переломы ключицы и голени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На шестом километре автодороги Ревда — Дегтярск-Курганово водитель ГАЗели допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta. В легковушке находились два несовершеннолетних пассажира, один из которых погиб», — следует из сообщения. Ребенку с переломами оказывается медпомощь. На место ЧП выезжал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Также сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку. Прокуратура держит на контроле ход расследования Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе между Ревдой и селом Курганово (Свердловская область) 26 июля произошло лобовое ДТП ГАЗели и Lada Granta, в результате которого погиб один ребенок, а второй получил переломы ключицы и голени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На шестом километре автодороги Ревда — Дегтярск-Курганово водитель ГАЗели допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta. В легковушке находились два несовершеннолетних пассажира, один из которых погиб», — следует из сообщения. Ребенку с переломами оказывается медпомощь. На место ЧП выезжал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Также сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.