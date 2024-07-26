На свердловской трассе насмерть разбился ребенок, еще один получил переломы. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
ГАЗель перевернулась от удара (архивное фото) Фото:

На трассе между Ревдой и селом Курганово (Свердловская область) 26 июля произошло лобовое ДТП ГАЗели и Lada Granta, в результате которого погиб один ребенок, а второй получил переломы ключицы и голени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«На шестом километре автодороги Ревда — Дегтярск-Курганово водитель ГАЗели допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta. В легковушке находились два несовершеннолетних пассажира, один из которых погиб», — следует из сообщения. Ребенку с переломами оказывается медпомощь.

На место ЧП выезжал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Также сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.

Прокуратура держит на контроле ход расследования
Прокуратура держит на контроле ход расследования
Фото:

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На трассе между Ревдой и селом Курганово (Свердловская область) 26 июля произошло лобовое ДТП ГАЗели и Lada Granta, в результате которого погиб один ребенок, а второй получил переломы ключицы и голени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «На шестом километре автодороги Ревда — Дегтярск-Курганово водитель ГАЗели допустил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta. В легковушке находились два несовершеннолетних пассажира, один из которых погиб», — следует из сообщения. Ребенку с переломами оказывается медпомощь. На место ЧП выезжал прокурор Ревды Григорий Чесноков. Также сотрудники Госавтоинспекции организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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