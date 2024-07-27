В Дагестане подозреваемые в подготовке теракта в церкви рассказали, где искали оружие

Подозреваемые в подготовке теракта в церкви Каспийска нашли инструкции по созданию бомб в мессенджерах. Об этом заявили сами задержанные во время допроса.
«Я покупал компоненты для взрывного устройства в магазинах, на рынках города Каспийск. Научился делать взрывное устройство в telegram-канале», — завил один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ.
Отмечается также, что сообщники при общении друг с другом пытались шифроваться. В переписках оружие они называли «удочками», бомбы — «шпаком».
Ранее трое человек пытались взорвать в Дагестане православный храм. Злоумышленники задержаны. По информации ФСБ, все трое являются приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации.
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