В Дагестане подозреваемые в подготовке теракта в церкви рассказали, где искали оружие

Готовившие теракт в Дагестане нашли инструкцию к бомбе в Telegram
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Задержаны три человека, которые пытались взорвать православный храм
Задержаны три человека, которые пытались взорвать православный храм Фото:

Подозреваемые в подготовке теракта в церкви Каспийска нашли инструкции по созданию бомб в мессенджерах. Об этом заявили сами задержанные во время допроса.

«Я покупал компоненты для взрывного устройства в магазинах, на рынках города Каспийск. Научился делать взрывное устройство в telegram-канале», — завил один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ.

Отмечается также, что сообщники при общении друг с другом пытались шифроваться. В переписках оружие они называли «удочками», бомбы — «шпаком». 

Ранее трое человек пытались взорвать в Дагестане православный храм. Злоумышленники задержаны. По информации ФСБ, все трое являются приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации. 

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Подозреваемые в подготовке теракта в церкви Каспийска нашли инструкции по созданию бомб в мессенджерах. Об этом заявили сами задержанные во время допроса. «Я покупал компоненты для взрывного устройства в магазинах, на рынках города Каспийск. Научился делать взрывное устройство в telegram-канале», — завил один из задержанных на видео, опубликованном ФСБ. Отмечается также, что сообщники при общении друг с другом пытались шифроваться. В переписках оружие они называли «удочками», бомбы — «шпаком».  Ранее трое человек пытались взорвать в Дагестане православный храм. Злоумышленники задержаны. По информации ФСБ, все трое являются приверженцами запрещенной на территории России международной террористической организации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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