ФСБ: в Дагестане три человека пытались взорвать православный храм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, храм, религия, кресты на куполах, православные кресты
В ФСБ сообщили, что задержанные дали признательные показания о попытке взрыва храма (архивное фото) Фото:

В Каспийске задержаны три местных жителя за попытку совершить теракт в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом заявили в ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации», — говорится в сообщении от ФСБ, его приводит РИА Новости. Отмечается, что три человека хотели подорвать православный храм, а также совершить теракт в отношении правоохранительных органов.

По адресам их проживания обнаружены взрывные устройства, а также оружие и специальные инструкции. Задержанные признались в своих планах. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каспийске задержаны три местных жителя за попытку совершить теракт в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом заявили в ФСБ. «В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации», — говорится в сообщении от ФСБ, его приводит РИА Новости. Отмечается, что три человека хотели подорвать православный храм, а также совершить теракт в отношении правоохранительных органов. По адресам их проживания обнаружены взрывные устройства, а также оружие и специальные инструкции. Задержанные признались в своих планах. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...