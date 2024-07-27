ФСБ: в Дагестане три человека пытались взорвать православный храм

В Каспийске задержаны три местных жителя за попытку совершить теракт в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом заявили в ФСБ.
«В результате проведенных мероприятий в городе Каспийске выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации», — говорится в сообщении от ФСБ, его приводит РИА Новости. Отмечается, что три человека хотели подорвать православный храм, а также совершить теракт в отношении правоохранительных органов.
По адресам их проживания обнаружены взрывные устройства, а также оружие и специальные инструкции. Задержанные признались в своих планах. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
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